Profundo pesar por la muerte de un estudiantes de Periodismo de la UNLP

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP vive horas de profundo pesar tras conocerse la muerte de Mateo Blasco, estudiante de la orientación en Periodismo Deportivo e hijo de uno de los docentes de la facultad, cuya partida provocó una fuerte conmoción entre compañeros, docentes y amigos.

Desde la casa de estudios difundieron un sentido mensaje de despedida en el que lo recordaron por su calidez humana y el vínculo cercano que había construido dentro de la carrera. Conocido entre sus allegados como “el Pelu”, destacaron su pasión por el periodismo deportivo, el rock y su amor por Estudiantes de La Plata, club del que era hincha.

“Sabemos que desde donde esté va a estar alentando al Pincha y escuchando un rocanrol. Acá lo vamos a recordar y extrañar mucho”, expresaron.

El comunicado también incluyó un acompañamiento especial para su familia, ya que su hermano es estudiante de la facultad y sus padres mantienen vínculos con la institución: su papá es docente y su mamá graduada. “Acompañamos y abrazamos fuerte a su hermano y nuestro compañero, Felo”, señalaron.

“También a su padre y docente de Perio, Rami, a su madre y graduada de nuestra Casa de Estudios, Puchi. Así como a toda su familia, amistades y compañerxs”, cerró el posteo. En redes sociales, la despedida se multiplicó con mensajes de afecto que resaltaron su alegría, compañerismo y generosidad.