El dólar en baja y el BCRA sigue de compras

La licitación de los micros, el primer tema del inicio del Concejo
VIDEO. River en crisis: Gallardo deja el Club en medio de mil rumores
Estatales reclaman a la Provincia convocatoria “urgente” a paritarias
Giro en una causa sensible Liberan a los padres de una bebé fallecida
“La leyenda continúa”: la intimidad del festejo de cumpleaños de La Chiqui
Fate y los textiles ilustran los efectos de la revolución industrial china de Siglo XXI
Un olor penetrante y molestias respiratorias inquietaron a la Región
No hubo acuerdo en la audiencia por Fate y golpe a la empresa
La Provincia suspendió el cobro de cuotas de un programa de viviendas
“Olor penetrante y aire irrespirable”: quejas por emanaciones en la Región
La UTN impulsa tecnicaturas cortas orientadas al sector productivo
Investigadores locales anticipan cuándo será el lanzamiento de Atenea
Denuncian que una pérdida de agua está deteriorando el asfalto
Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos
Nueva marcha en reclamo de justicia por el embiste trágico en Villa Elvira
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La autoridad monetaria adquirió US$ 95 millones en medio del retroceso en el precio del billete estadounidense
El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en el comienzo de esta nueva semana, la última de febrero. Así las reservas alcanzaron un pico en más de seis años, principalmente por la suba en cotizaciones de activos.
La autoridad monetaria terminó con un saldo positivo de US$ 95 millones. En lo que va del año ya sumó unos u$s2.507 millones.
Mientras, el precio del dólar oficial cerró a $1.340 para la compra y a $1.390 para la venta: cayó un 0,37% en lo que fue el último lunes de febrero.
La cotización del dólar blue tocó su nivel más bajo en casi dos semanas. Encadenó su segunda caída al hilo, pero la brecha con el oficial se estiró al 4%. Cerró para la compra $1.405 y para la venta $1.425.
Esta dinámica descendente volvió a darse en paralelo, como se dijo, con un Banco Central comprador.
El dólar oficial encadenó su cuarta caída al hilo y tocó un nuevo mínimo desde octubre
LE PUEDE INTERESAR
No hubo acuerdo en la audiencia por Fate y golpe a la empresa
LE PUEDE INTERESAR
Polémica frase de Macri sobre un pobre y un rey
Este es uno de los factores que viene impulsando las reservas brutas internacionales, que durante esta jornada treparon a US$ 46.634 millones, máximo desde el 21 de octubre de 2019, previo a las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Alberto Fernández.
Sin embargo, según dijeron operadores a Ámbito Financiero los principales drivers de la mejora de reservas son otros. Por un lado, el efecto alcista en el precio de los activos que el BCRA tiene y no son “billete verde”. Un ejemplo es el fortalecimiento del oro, elegido como activo “refugio” ante la mayor debilidad del dólar, en un contexto de pobres datos económicos en EE UU y derrota de Donald Trump en la Justicia por los aranceles.
En paralelo, las emisiones de deuda de las provincias también están haciendo lo suyo. El pasado viernes Santa Fe habría ingresado US$ 800 millones al banco provincial por su salida a los mercados internacionales.
En ese sentido, la liquidación de divisas por parte de provincias y empresas favorecieron esta pax cambiaria, a la vez que las tasas positivas generaron recientemente incentivos para reactivar el carry trade. No obstante, hay economistas que perciben ya demasiado barato al tipo de cambio.
Números oficiales del BCRA muestran que, en términos reales, el tipo de cambio actual es el más apreciado desde mediados de 202
La Secretaría de Finanzas convocó ayer a una licitación de instrumentos del Tesoro Nacional en pesos ajustados por CER, dólar linked y en dólares estadounidenses, con recepción de ofertas este miércoles 25 de febrero entre las 10 y las 15 horas.
Según el llamado, se ofrecerán letras y bonos ajustables por CER, entre ellos una nueva LECER con vencimiento el 15 de mayo de 2026 y reaperturas con vencimientos el 31 de julio y el 30 de noviembre de 2026, además de bonos cero cupón con vencimiento en junio de 2027 y en junio de 2028.
En el segmento dólar linked se licitarán dos bonos cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2027 y el 30 de junio de 2028, que serán suscriptos en pesos al tipo de cambio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí