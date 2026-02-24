Etcheverry: felicidad y bonanza eterna

el festejo de Tomás martín Etcheverry durante la premiación del río open junto a su equipo de trabajo / IG

Después de tres dolorosas derrotas en finales, Tomás Martín Etcheverry rompió una barrera personal que le permitió conquistar el primer título de su carrera como profesional en el circuito ATP Tour.

El platense (26 años) completó la gesta con épica en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde sobrevivió a un domingo interminable para vencer al checo Vit Kopriva por una de las semifinales y el chileno Alejandro Tabilo, en el partido por el título del prestigioso torneo carioca que junto a Buenos Aires y Santiago de Chile conforman la gira sudamericana, que últimamente ha estado en el ojo de la tormenta, ya que corre riesgo de desaparecer por la aparición de torneos en territorio árabe como producto de los “petrodólares”.

La victoria supuso el final de una larga espera en el camino de Tomás Etcheverry, que ya había quedado a un paso del trofeo en Santiago de Chile (Nicolas Jarry: 6-7, 76 y 6-2), Houston (Francés Tiafoe: 7-6 y 7-6) y principalmente en Lyon (todos torneos de categoría ATP 250 y sobre polvo de ladrillo), donde llegó a tener la bola del campeonato para terminar cayendo con el francés Giovanni Mpetshi Perricard, en un tie-break decisivo.

Esa derrota ante el espigado tenista francés en el encuentro decisivo, que se jugó el 25 de mayo de 2024, fue muy dolorosa para Tomy, ya que culminó con un resultado muy dispar en los tres sets: 6-4, 1-6 y 7-6 (7) y en un deporte donde la mente tiene mucho que ver influyó y mucho en el platense, después de la consagratoria actuación que había tenido el año anterior en Roland Garros tras llegar a cuartos de final de dicho Grand Slam.

Tomy se sintió tocado, vivió momentos turbulentos y pocos meses después decidió cambiar de entrenador, ya que decidió romper con su entrenador Walter Grinovero para iniciar una etapa con Horacio de la Peña muy poco fructífera en resultado, que después de ocho meses el vínculo con el Pulga no daba para más para volver bajo la tutela de Waly.

Luego de coronarse campeón del Río Open, el platense reflexionó sobre su perseverancia, los retos superados y las personas que le ayudaron a forjar un momento clave en su carrera.

“Es un sueño hecho realidad y como dije fue el día más feliz de mi vida. Trabajé muy duro junto a mi equipo de trabajo. Había perdido tres finales, era algo que estaba en mi mente; aunque en Río de Janeiro, después de las semifinales en Buenos Aires, sabía que tenía una nueva oportunidad. Las condiciones eran duras físicamente. El domingo jugué casi cuatro horas en las semis y otras tres en la fin. Hubo retrasos por lluvia y la regla de calor extremo. Fue muy exigente, pero lo logré. Estoy orgulloso de mí mismo”, expresó Etcheverry.

Etcheverry decidió bajarse del ATP 250 de Santiago para preservar la condición física

Más adelante, Tomy agregó que “ se lo quiero dedicar a mi familia y a mi novia (Belén Raimondi), que han creído en mí y me siguen bancando y apoyando. A mi hermana que siempre me guía del cielo y a mi abuelo que lo perdí hace poco. También a mi equipo de trabajo. El año pasado fue complicado para mí, perdí muchos partidos. Creo que todos ellos merecen este título tanto como yo”.

En otro tramo se refirió a las tres finales perdidas. “Tenía mucha presión -siguió diciendo-, porque deseaba ser campeón en un torneo ATP. Era algo que estaba rondando en mi cabeza. Uno de los objetivos para esta temporada era quebrar esa racha y lo he conseguí”.

Por otra parte, Etcheverry sostuvo que “empecé a jugar a tenis a los cinco años. Adoro este deporte. Me gusta viajar y competir. Creo que es el mejor deporte del mundo”, cerró un una sonrisa de oreja a oreja desbordando de felicidad.