La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente el alerta amarillo para toda la región
Al final la fuerte tormenta se retrasó y a La Plata llegó en la madrugada de este martes. Chaparrones intensos, relámpagos y rayos acompañaron al fenómeno que puso en alerta a toda la Región cuando dormía.
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anunciado ayer que lo peor de la tormenta llegaría por la tarde recién se hizo presente pasadas las 2 de la mañana de hoy. Y se anticipa que continuará lloviendo. En las primeras horas se esperan lluvias aisladas y hay un 70% de probabilidades de tormentas fuertes nuevamente a la tarde, que disminuirán a leves por la noche.
En ese marco el organismo mantiene vigente el alerta amarillo para nuestra ciudad, el cual supone que "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera puntual".
Por otro lado, la temperatura mínima estimada es de 19 grados y la máxima de 30 grados. Además hacia la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Lo cierto es que producto del fenómeno climático hubo zonas en las que las calles quedaron anegadas, como dieron cuenta vecinos de 7 entre 40 y 41.
