Crimen de Pablo Mieres: piden prisión preventiva para el presunto coautor

El fiscal Gonzalo Petit Bosnic, de la UFI N° 3, solicitó la prisión preventiva para Jonatan David Perunetti, alias "Pincha", quien está señalado como presunto coautor del homicidio de Pedro Pablo Mieres, empleado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ocurrido el pasado 17 de junio en su casa de 115 entre 46 y 47.

Perunetti fue detenido hace casi un mes por la DDI en la zona de 117 entre 91 y 92, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Eduardo Silva Pelossi. El acusado, con antecedentes penales y múltiples ingresos al sistema penitenciario bonaerense, se encuentra ahora a disposición de la Justicia. La solicitud de prisión preventiva será notificada a su defensa para que realice el descargo, y luego el juez decidirá si dictará la medida o concederá la libertad mientras continúa la investigación.

El caso avanzó con la incorporación de nuevas pruebas que han permitido ubicar a Perunetti como el segundo autor del crimen, junto a Nicolás Damián Arévalo, el primer detenido. Arévalo también se encontraba en situación de calle y, como Perunetti, abandonó repentinamente sus lugares de habitual permanencia tras el homicidio. Ambos presentan un patrón de conducta similar, lo que ha reforzado las sospechas en su contra.

Además, hay un tercer detenido. Se trata de Ronaldo Alexis Irala Duarte, ciudadano paraguayo de 26 años, arrestado el 7 de agosto acusado de encubrimiento. Según la fiscalía, Irala Duarte habría colaborado con los principales sospechosos tras el asesinato.