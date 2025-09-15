Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

Política y Economía

Plazo fijo: cuánto gano en 30 días si invierto $210.0000 este lunes 15 de septiembre de 2025

Las tasas de interés, banco por banco

Plazo fijo: cuánto gano en 30 días si invierto $210.0000 este lunes 15 de septiembre de 2025
15 de Septiembre de 2025 | 08:04

Escuchar esta nota

El contexto económico actual no ayuda a la economía diaria. La inflación se desaceleró, con un 1,9% en agosto según los datos del Indec, por lo que el plazo fijo tradicional sigue siendo una alternativa atractiva para aquellos ahorristas conservadores que buscan sacarle rédito con los intereses generados.

Es preciso recordar que las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos a 30 días oscilan entre el 30% y el 55%, lo que equivale a un rendimiento real positivo por encima de la inflación de hasta 2,88% mensual. De esta forma se consolidan como una herramienta para preservar el poder adquisitivo.

Además se trata de una inversión de bajo riesgo, y más en un entorno de volatilidad cambiaria con el dólar. Lo cierto es que un plazo fijo tradicional puede ser constituido desde $1.000 en home banking o app, sin trámites ni costos adicionales, destacándose por su facilidad y accesibilidad, ideal para principiantes o quienes buscan simplicidad, sin necesidad de conocimiento experto en finanzas.

Por ejemplo, la TNA que ofrece el Banco Nación es de 47%, según el simulador web de plazo fijo del la entidad financiera estatal.

Es por eso que si se invierten $210.000 a 30 días, y de manera electrónica, la ganancia es de $8.112,33 al cabo de un mes, por lo que la cifra final será que quedará en la cuenta es de $218.112,33, con la opción de renovación automática.

Banco por banco, las tasas de plazos fijos

Estas son las tasas que ofrecen los bancos este lunes 15 de septiembre 2025:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA: 47 %
BANCO SANTANDER: 42 %
BANCO GALICIA: 41 %
BANCO PROVINCIA: 41 %
BANCO BBVA: 41 %
BANCO MACRO: 40,5 %
BANCO CREDICOOP: 42 %
ICBC: 42,3 %
BANCO CIUDAD: 35 %
BANCO BICA: 49 %
BANCO CMF: 47 %
BANCO COMAFI: 43 %
BANCO DE CORRIENTES: 48 %
BANCO DE FORMOSA: 40 %
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA: 52 %
BANCO DEL CHUBUT: 51 %
BANCO DEL SOL: 55 %
BANCO DINO: 45 %
BANCO HIPOTECARIO: 45,5 %
BANCO JULIO: 42 %
BANCO MARIVA: 47 %
BANCO MASVENTAS: 30 %
BANCO MERIDIAN: 54,5 %
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO: 48 %
BANCO VOII: 55 %
BIBANK: 45 %
CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U: 54,5 %
REBA: 50 %

