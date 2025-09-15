Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

El empresario Matías “Mat” Travizano murió en las últimas horas en un accidente mientras escalaba una montaña en la zona de California, Estados Unidos. Fue quien le abrió las puertas al presidente Javier Milei en Silicon Valley, la meca de la tecnología en ese país del Norte, y cercano a Demian Reidel, presidente de Núcleoeléctrica Argentina SA (NASA). Tenía 46 años.

Travizano era licenciado en física en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero con el tiempo se volcó al mundo de la tecnología y los negocios. Fue CEO de GranData, una empresa radicada en Estados Unidos que se dedicaba al análisis de datos y el uso de la inteligencia artificial (IA). Fue uno de los argentinos que recibió a Javier Milei durante su paso por Silicon Valley en 2024.