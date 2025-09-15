Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

Política y Economía |Con fondos de Aportes del Tesoro Nacional

Había plata: el Gobierno benefició a cuatro provincias con 12 mil millones de pesos desde ATN

Había plata: el Gobierno benefició a cuatro provincias con 12 mil millones de pesos desde ATN
15 de Septiembre de 2025 | 11:38

Escuchar esta nota

En medio de una fuerte tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, la Casa Rosada transfirió $12.500 millones a cuatro provincias a través del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los fondos se repartieron entre Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones), según datos de la consultora Politikon Chaco. Noticia confirmada justo a horas de lo que será el anuncio en cadena nacional por el presupuesto 2026 que dará el presidente Javier Milei hoy a la noche.

El desembolso ocurre en un momento clave: días atrás el presidente vetó la ley que buscaba establecer que el reparto de los ATN se realice de manera automática y diaria, un reclamo de los mandatarios provinciales para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de esos recursos.

Los envíos de septiembre marcan un salto respecto a agosto, cuando se giraron en total $3.000 millones, y en algunos casos evidencian un trato diferencial. Por ejemplo, Entre Ríos recibió en los últimos dos meses $6.000 millones, duplicando lo que obtuvo otras provincias con similares necesidades fiscales.

En ese marco aparece la paradoja santafesina. Su gobernador, Maximiliano Pullaro, ha sido uno de los mandatarios más críticos con la Casa Rosada. La semana pasada, al lanzarse la denominada Mesa Federal, advirtió: “Nosotros como provincia firmamos un acuerdo con Guillermo Francos, quien es una persona muy correcta, pero no nos han cumplido absolutamente en nada”. Sin embargo, una de las provincias que recibieron un importante desembolso de ATN lo que refleja la compleja dinámica entre reclamos públicos, tensiones políticas y transferencias que llegan de manera selectiva.

Diversos analistas y medios plantean que esta transferencia podría responder no sólo a una necesidad urgente de las provincias, sino a una estrategia política. Según ese enfoque, el Gobierno estaría usando los ATN como incentivo para obtener apoyos provinciales en el Congreso, moderar críticas políticas o asegurar la aceptación de otros proyectos centrales (como el Presupuesto 2026) que requieren consenso.

Estos envíos llegarían en momentos clave donde los gobernadores ejercen presión, y podrían servir como contrapartida para que moderados o discrepantes provinciales suavicen sus reclamos o voten alineados con el oficialismo.

Unos que sí, otros que no

Desde lo fiscal, los ATN son recursos que se usan ante situaciones de emergencia u obligaciones que no están claramente previstas en los presupuestos provinciales. Si bien los $12.500 millones ayudan a aliviar tensiones presupuestarias, su uso regularizado como herramienta política puede generar incertidumbre en la planificación estatal provincial.

Entre Ríos aparece como una de las provincias que más provecho sacó en este último tiempo: el único giro de agosto fue hacia ese distrito, y sumado al desembolso de septiembre acumula $6.000 millones en ATN en apenas dos meses.

En el acumulado anual hasta agosto, la Nación distribuyó $104.500 millones de este fondo, con Neuquén ($15.000 millones) y Salta ($12.000 millones) como los mayores beneficiarios. El Fondo totalizó en lo que va del año $611.074 millones, con un nivel de ejecución del 17,1 por ciento al cierre de agosto, por encima de los registros de 2023 y 2024, aunque por debajo de 2022 y 2021.

En lo político, esto acentúa los cuestionamientos sobre la discrecionalidad en el manejo de fondos nacionales. Gobernadores de provincias que no reciben esos giros también denuncian trato desigual y falta de transparencia sobre criterios de asignación.

Para el Gobierno, esas transferencias pueden ser útiles para construir puentes con mandatarios provinciales, pero si la expectativa de recibir se vuelve rutina, puede deslegitimar el reclamo de asignaciones automáticas o normativas que limiten la discrecionalidad.

El envío de $12.500 millones en ATN a cuatro provincias es, a primera vista, una medida económica que busca responder a urgencias provinciales. Pero sugiere que también es una jugada política: un modo de generar buen clima institucional, presionar para obtener respaldos legislativos, o suavizar oposiciones en momentos sensibles.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Milei anuncia el Presupuesto y ya hay disputa: rechazo opositor a otra prórroga

El Congreso desafía el triple veto del Presidente
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata

Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona

Estudiantes: polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Unión

Nueva página para la VTV: qué cambió, entre rapidez para trámites y combatir las estafas

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense

Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar no para de subir y quedó a $3 del techo de la banda de flotación

Lisandro Catalán juró como nuevo ministro del Interior

El Gobierno anunció que promulgará la Ley de Discapacidad, pero que demorará su aplicación

Cobro de Ingresos Brutos por el uso de billeteras virtuales: ARBA confirmó quién paga el impuesto
Policiales
Terror en La Plata por una caravana de motos que pasó a los tiros: una bala entró por la ventana y casi mata a una nena
Tensión en Crónica TV: un hombre con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques
VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur
Deportes
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo
“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”
“Ellos concretaron y nosotros no”
Sin Garayalde y con varios tocados
Espectáculos
“No se nos está permitido envejecer": Celeste Cid salió al cruce de las críticas sobre su apariencia
La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora
Premios Emmy: rojo, negro y looks raros en la alfombra roja
Mesaza picante: Mirtha llevó a Francos y ardió Troya
Cadillacs y hermanos: la banda celebró sus 40 en La Plata haciendo gala de su conexión espiritual
Información General
Una tendencia que crece: millones de argentinos optan por el crédito "fintechs"
“La teoría del internet muerto”: ¿qué es y cómo Sam Altman admite que está dejando de ser una teoría?
"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata
Nueva página para la VTV: qué cambió, entre rapidez para trámites y combatir las estafas
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla