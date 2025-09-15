6

MARCELO TORRES

4

5

MARTÍNEZ BELIGOY Y UN PARTIDO SIN POLÉMICAS PERO...

No tuvo fallos escandalosos ni tampoco perjudicó a alguno de los dos equipos. Pero un par de decisiones dejaron dudas, como las rápidas amarillas y volver atrás algunas jugadas.

------------------------------

Nelson Insfrán (5)

Tuvo una buena tapada en el primer tiempo cuando el partido estaba 0-0. No pudo hacer nada en los tres goles de Unión.

Juan Pintado (4)

Muy mal en la marca, demasiado mal. Por su sector es donde Unión encontró los espacios para lastimar de contragolpe. En ofensiva aportó poco.

Renzo Giampaoli (4)

Otro punto bajo del equipo. Tuvo una muy floja respuesta en el tercer gol de Unión. No pudo cortar la jugada o frenar al delantero que anticipó una mala salida. En el final fue amonestado.

Gastón Suso (5)

Jugó casi todo el partido con un cartón amarillo en sus espaldas. Eso pudo haberlo condicionado en su rendimiento, que al igual que sus compañeros no fue muy bueno.

P. Silva Torrejón (5)

De los mejores del equipo, porque aportó desborde y criterio a la hora de pasar al ataque. En la marca no pasó sobresaltos. Tuvo un remate claro de gol y un par de asistencias.

N. Garayalde (4)

No pudo encontrar su posición en el mediocampo y Orfila a los 20 minutos pensó en reemplazarlo. Llegó a la quinta tarjeta amarilla y no jugará el viernes contra Riestra. De los puntos más bajos del equipo.

Mateo Seoane (5)

Criterioso y movedizo. Fue de lo mejor del equipo porque supo retroceder para ser salida y entendió cuándo pasar al ataque. Le dio el pase gol a Torres. Aprobado.

Jeremías Merlo (4)

Nada. Se embarulló por la banda derecha, sin poder desequilibrar ni asistir pese a sus indudables ganas de hacer las cosas bien.

Manuel Panaro (5)

Pese a no haber jugado un buen partido fue el único que se animó a probar desde afuera y que siempre intentó hacer algo en la recuperación.

N. Briasco (4)

No entendió el partido o no pudo hacer lo que se necesitaba. No fue nexo ni delantero.

Marcelo Torres (6)

Otra vez el mejor jugador de Gimnasia. Tocó pocas pelotas pero siempre fue peligroso. Hizo otro gol

INGRESARON

Jan Hurtado (6)

Le puso muchas ganas y casi convierte.

Alan Sosa (4)

No fue bueno su ingreso.

Lucas Castro (4)

No está en su mejor forma y se notó.

b. merlini (5)

Solo intenciones