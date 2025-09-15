Milei anuncia el Presupuesto y ya hay disputa: rechazo opositor a otra prórroga
Milei anuncia el Presupuesto y ya hay disputa: rechazo opositor a otra prórroga
El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich
El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua
Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Unión
Estudiantes: polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Quién era el preparador físico que murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Tensión en Crónica TV: un hombre con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza
Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Los números de la suerte del lunes 15 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Sorpresa en City Bell por la aparición de un carpincho herido por las calles
Sequías y calor, una vez más, están poniendo en riesgo a los bosques del Sur
Maltrato animal en La Plata: detienen a un joven por golpear y ahorcar a sus perros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
6
El delantero fue nuevamente el mejor jugador de Gimnasia, al menos el más claro. Hizo simples las pocas pelotas que tocó y luego del 0-1 clavó un golazo desde afuera del área tras pase de Seoane. Se entiende su salida por una molestia muscular que lo hizo avisarle al entrenador Orfila, que prende velas para no perderlo.
LE PUEDE INTERESAR
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca
4
El extremo por la derecha no pudo nunca en el uno contra uno y equivocó constantemente los caminos hasta el arco de Unión. El Lobo no desequilibró por las bandas.
5
No tuvo fallos escandalosos ni tampoco perjudicó a alguno de los dos equipos. Pero un par de decisiones dejaron dudas, como las rápidas amarillas y volver atrás algunas jugadas.
------------------------------
Nelson Insfrán (5)
Tuvo una buena tapada en el primer tiempo cuando el partido estaba 0-0. No pudo hacer nada en los tres goles de Unión.
Juan Pintado (4)
Muy mal en la marca, demasiado mal. Por su sector es donde Unión encontró los espacios para lastimar de contragolpe. En ofensiva aportó poco.
Renzo Giampaoli (4)
Otro punto bajo del equipo. Tuvo una muy floja respuesta en el tercer gol de Unión. No pudo cortar la jugada o frenar al delantero que anticipó una mala salida. En el final fue amonestado.
Gastón Suso (5)
Jugó casi todo el partido con un cartón amarillo en sus espaldas. Eso pudo haberlo condicionado en su rendimiento, que al igual que sus compañeros no fue muy bueno.
P. Silva Torrejón (5)
De los mejores del equipo, porque aportó desborde y criterio a la hora de pasar al ataque. En la marca no pasó sobresaltos. Tuvo un remate claro de gol y un par de asistencias.
N. Garayalde (4)
No pudo encontrar su posición en el mediocampo y Orfila a los 20 minutos pensó en reemplazarlo. Llegó a la quinta tarjeta amarilla y no jugará el viernes contra Riestra. De los puntos más bajos del equipo.
Mateo Seoane (5)
Criterioso y movedizo. Fue de lo mejor del equipo porque supo retroceder para ser salida y entendió cuándo pasar al ataque. Le dio el pase gol a Torres. Aprobado.
Jeremías Merlo (4)
Nada. Se embarulló por la banda derecha, sin poder desequilibrar ni asistir pese a sus indudables ganas de hacer las cosas bien.
Manuel Panaro (5)
Pese a no haber jugado un buen partido fue el único que se animó a probar desde afuera y que siempre intentó hacer algo en la recuperación.
N. Briasco (4)
No entendió el partido o no pudo hacer lo que se necesitaba. No fue nexo ni delantero.
Marcelo Torres (6)
Otra vez el mejor jugador de Gimnasia. Tocó pocas pelotas pero siempre fue peligroso. Hizo otro gol
Jan Hurtado (6)
Le puso muchas ganas y casi convierte.
Alan Sosa (4)
No fue bueno su ingreso.
Lucas Castro (4)
No está en su mejor forma y se notó.
b. merlini (5)
Solo intenciones
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí