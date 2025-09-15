"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata

El Gobierno anunció que promulgará la Ley de Discapacidad, pero que demorará su aplicación
Expertos advierten por cambios en las condiciones meteorológicas para los próximos días
Escuchar esta nota
Argentina experimentará un "giro drástico" en las condiciones meteorológicas esta semana, que se sentirá con fuerza en La Plata, según advierten expertos. Tras un agosto marcado por lluvias intensas en las provincias centrales y una primera quincena de septiembre mayormente seca, "el país enfrentará un aumento significativo de la inestabilidad atmosférica, con el retorno de tormentas fuertes y temperaturas elevadas", indica Christian Garavaglia, especialista del sitio Meteored Argentina.
Explican que este cambio en las condiciones meteorológicas, es impulsado por la entrada de aire húmedo desde el norte, perturbaciones en altura y condiciones templadas a calurosas, por lo que promete alterar la rutina diaria en amplias regiones.
Este proceso comenzó ayer domingo, con chaparrones y tormentas aisladas en el norte del país, y hoy lunes la inestabilidad dice presente en nuestra región, pero se extiende al centro, incluyendo el sur de Córdoba, norte de La Pampa, noroeste y norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En estas zonas, los fenómenos podrían intensificarse hacia el fin de semana, particularmente en el centro y norte del Litoral, con probables ráfagas de viento, granizo y acumulados de lluvia que demanden precaución.
Según pronostica el sitio especializado, mañana, martes 16 de septiembre, será el día más estable de la semana, con cielos parcialmente nublados y temperaturas agradables entre 28 y 32 °C en la mayoría de las regiones. Sin embargo, el miércoles 17 el calor se hará más intenso, alcanzando registros cercanos a los 35 °C en el extremo norte, mientras que tormentas se reactivan en La Pampa, Córdoba y el oeste de Buenos Aires.
A partir del jueves, las previsiones indican mayor incertidumbre, pero se esperan episodios de lluvias y tormentas significativas hacia el fin de semana, con énfasis en el centro del país y el centro del Litoral.
Precisamente el próximo fin de semana tendremos al periodo de mayor inestabilidad y riesgo en el centro y norte de Argentina, con fenómenos de lluvias y tormentas que adquirirían mayor generalización e intensidad.
Estos eventos podrían generar acumulados importantes de precipitación, elevando el riesgo de inundaciones locales y afectando actividades agrícolas y urbanas.
Los impactos potenciales incluyen interrupciones en el transporte, alertas por tormentas severas y la necesidad de monitoreo constante, especialmente en áreas vulnerables.
"Se recomienda a la población mantenerse actualizada con pronósticos diarios, evitar zonas de riesgo y preparar planes de contingencia", se precisó.
Este cambio en los patrones meteorológicos resalta la natural variabilidad del tiempo en Argentina, y subraya la importancia de la adaptación en un contexto de eventos extremos cada vez más frecuentes, como consecuencia del cambio climático inducido por el calentamiento global antropogénico.
