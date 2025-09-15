Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

Información General

"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata

Expertos advierten por cambios en las condiciones meteorológicas para los próximos días

"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata
15 de Septiembre de 2025 | 09:15

Escuchar esta nota

Argentina experimentará un "giro drástico" en las condiciones meteorológicas esta semana, que se sentirá con fuerza en La Plata, según advierten expertos. Tras un agosto marcado por lluvias intensas en las provincias centrales y una primera quincena de septiembre mayormente seca, "el país enfrentará un aumento significativo de la inestabilidad atmosférica, con el retorno de tormentas fuertes y temperaturas elevadas", indica Christian Garavaglia, especialista del sitio Meteored Argentina.

Explican que este cambio en las condiciones meteorológicas, es impulsado por la entrada de aire húmedo desde el norte, perturbaciones en altura y condiciones templadas a calurosas, por lo que promete alterar la rutina diaria en amplias regiones.

Este proceso comenzó ayer domingo, con chaparrones y tormentas aisladas en el norte del país, y hoy lunes la inestabilidad dice presente en nuestra región, pero se extiende al centro, incluyendo el sur de Córdoba, norte de La Pampa, noroeste y norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En estas zonas, los fenómenos podrían intensificarse hacia el fin de semana, particularmente en el centro y norte del Litoral, con probables ráfagas de viento, granizo y acumulados de lluvia que demanden precaución.

Cambios del tiempo: qué fenómenos se esperan

Según pronostica el sitio especializado, mañana, martes 16 de septiembre, será el día más estable de la semana, con cielos parcialmente nublados y temperaturas agradables entre 28 y 32 °C en la mayoría de las regiones. Sin embargo, el miércoles 17 el calor se hará más intenso, alcanzando registros cercanos a los 35 °C en el extremo norte, mientras que tormentas se reactivan en La Pampa, Córdoba y el oeste de Buenos Aires. 

A partir del jueves, las previsiones indican mayor incertidumbre, pero se esperan episodios de lluvias y tormentas significativas hacia el fin de semana, con énfasis en el centro del país y el centro del Litoral.

Precisamente el próximo fin de semana tendremos al periodo de mayor inestabilidad y riesgo en el centro y norte de Argentina, con fenómenos de lluvias y tormentas que adquirirían mayor generalización e intensidad. 

LE PUEDE INTERESAR

Nueva página para la VTV: qué cambió, entre rapidez para trámites y combatir las estafas

LE PUEDE INTERESAR

Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma

¡Atención! Situación de riesgo potencial

Estos eventos podrían generar acumulados importantes de precipitación, elevando el riesgo de inundaciones locales y afectando actividades agrícolas y urbanas.

Los impactos potenciales incluyen interrupciones en el transporte, alertas por tormentas severas y la necesidad de monitoreo constante, especialmente en áreas vulnerables. 

"Se recomienda a la población mantenerse actualizada con pronósticos diarios, evitar zonas de riesgo y preparar planes de contingencia", se precisó. 

Este cambio en los patrones meteorológicos resalta la natural variabilidad del tiempo en Argentina, y subraya la importancia de la adaptación en un contexto de eventos extremos cada vez más frecuentes, como consecuencia del cambio climático inducido por el calentamiento global antropogénico.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Hasta qué hora hay amenaza de lluvias en La Plata: cómo sigue el tiempo, según el SMN
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata

Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona

Estudiantes: polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Unión

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense

Nueva página para la VTV: qué cambió, entre rapidez para trámites y combatir las estafas

Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
Últimas noticias de Información General

“La teoría del internet muerto”: ¿qué es y cómo Sam Altman admite que está dejando de ser una teoría?

Nueva página para la VTV: qué cambió, entre rapidez para trámites y combatir las estafas

Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
La Ciudad
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este lunes 15 de septiembre
Hasta qué hora hay amenaza de lluvias en La Plata: cómo sigue el tiempo, según el SMN
El Tren Roca llega a La Plata y normaliza el servicio de cabecera a cabecera
Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto
Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Policiales
Tensión en Crónica TV: un hombre con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques
VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur
Quién era el preparador físico que murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Deportes
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo
“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”
“Ellos concretaron y nosotros no”
Sin Garayalde y con varios tocados
Espectáculos
“No se nos está permitido envejecer": Celeste Cid salió al cruce de las críticas sobre su apariencia
La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora
Premios Emmy: rojo, negro y looks raros en la alfombra roja
Mesaza picante: Mirtha llevó a Francos y ardió Troya
Cadillacs y hermanos: la banda celebró sus 40 en La Plata haciendo gala de su conexión espiritual

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla