Había plata: el Gobierno benefició a cuatro provincias con $12 mil millones desde los ATN
El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó la fecha de pago a los jubilados y pensionados bonaerenses de los haberes correspondiente a septiembre 2025. El organismo informó que los beneficiarios de la provincia de Buenos Aires percibirán sus sueldos a partir del próximo lunes 29.
Este es el cronograma completo:
Lunes 29 de septiembre:
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este lunes 15 de septiembre
- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;
- Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Martes 30 de septiembre:
- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.
Cabe destacar que el IPS recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de octubre de 2025.
