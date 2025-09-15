Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

La Ciudad

IPS confirmó la fecha de pago de haberes de septiembre a jubilados y pensionados bonaerenses

IPS confirmó la fecha de pago de haberes de septiembre a jubilados y pensionados bonaerenses
15 de Septiembre de 2025 | 12:24

Escuchar esta nota

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó la fecha de pago a los jubilados y pensionados bonaerenses de los haberes correspondiente a septiembre 2025. El organismo informó que los beneficiarios de la provincia de Buenos Aires percibirán sus sueldos a partir del próximo lunes 29.

Este es el cronograma completo:

Lunes 29 de septiembre:

- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; 

- Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Martes 30 de septiembre: 

- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Cabe destacar que el IPS recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de octubre de 2025.

 

IPS confirmó la fecha de pago de haberes de septiembre a jubilados y pensionados bonaerenses

