15 de Septiembre de 2025 | 12:24

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó la fecha de pago a los jubilados y pensionados bonaerenses de los haberes correspondiente a septiembre 2025. El organismo informó que los beneficiarios de la provincia de Buenos Aires percibirán sus sueldos a partir del próximo lunes 29.

Este es el cronograma completo:

Lunes 29 de septiembre:

- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

- Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Martes 30 de septiembre:

- Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Cabe destacar que el IPS recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de octubre de 2025.