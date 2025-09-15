Juraron los nuevos magistrados de La Plata: uno por uno, quienes son los flamantes jueces

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires llevó adelante este lunes el acto de jura y toma de posesión de los nuevos magistrados que se incorporan al Departamento Judicial La Plata. La ceremonia, realizada en el Salón de Audiencias del Tribunal y transmitida en vivo, fue encabezada por la presidenta de la Corte, Hilda Kogan, junto al vicepresidente Sergio Gabriel Torres, el ministro Decano Daniel Fernando Soria y el procurador general Julio Conte-Grand.

En su discurso, la Dra. Kogan se dirigió especialmente a los flamantes jueces y juezas, a quienes les expresó que “inician una nueva y exigente etapa en sus vidas profesionales al servicio de la sociedad”.

La presidenta del máximo tribunal bonaerense remarcó la importancia de la labor y su impacto en la vida de las personas. “Conocer el derecho y expresarlo de modo claro en las sentencias es una indispensable forma de rendir examen a diario y un acto que los legitima en su función”, sostuvo. Y agregó: “Detrás de cada sentencia está quien espera una decisión justa y del que nunca debemos olvidarnos”.

El acto contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; integrantes del Tribunal de Casación Penal; magistrados y camaristas de distintos fueros y departamentos judiciales; autoridades del Poder Ejecutivo provincial; representantes de los colegios de Magistrados y Abogados, del Consejo de la Magistratura y de la Asociación Judicial Bonaerense.

Quiénes son los jueces que asumieron funciones en La Plata:

● María Ventura Martínez, Jueza de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo -Sala segunda.

● Pablo Muñoz, Juez de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo -Sala segunda.

● Gerónimo Arias, Juez de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo -Sala Segunda.

● Juan Agustín Silva, Juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala Primera.

● Pablo Gamboa, Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala Segunda.

● Carina Verónica Gil, Jueza de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala Cuarta.

● Mariano Martín Camilo López, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2.

● Guillermina Belén Di Luca, Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 23.

● Mario Raúl Camerini, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 13.

● Hugo Damián Taranto, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9.

● Lucas Massaccesi, Juez del Tribunal en lo Criminal Nº 5.

● Claudia Eugenia Portillo, Jueza del Juzgado de Familia Nº 3.

● Güendalina Sessarego, Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 3.

● Analía Inés Carrillo, Jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 2.