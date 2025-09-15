Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

Política y Economía

Juraron los nuevos magistrados de La Plata: uno por uno, quienes son los flamantes jueces

15 de Septiembre de 2025 | 15:19

Escuchar esta nota

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires llevó adelante este lunes el acto de jura y toma de posesión de los nuevos magistrados que se incorporan al Departamento Judicial La Plata. La ceremonia, realizada en el Salón de Audiencias del Tribunal y transmitida en vivo, fue encabezada por la presidenta de la Corte, Hilda Kogan, junto al vicepresidente Sergio Gabriel Torres, el ministro Decano Daniel Fernando Soria y el procurador general Julio Conte-Grand.

En su discurso, la Dra. Kogan se dirigió especialmente a los flamantes jueces y juezas, a quienes les expresó que “inician una nueva y exigente etapa en sus vidas profesionales al servicio de la sociedad”.

La presidenta del máximo tribunal bonaerense remarcó la importancia de la labor y su impacto en la vida de las personas. “Conocer el derecho y expresarlo de modo claro en las sentencias es una indispensable forma de rendir examen a diario y un acto que los legitima en su función”, sostuvo. Y agregó: “Detrás de cada sentencia está quien espera una decisión justa y del que nunca debemos olvidarnos”.

El acto contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; integrantes del Tribunal de Casación Penal; magistrados y camaristas de distintos fueros y departamentos judiciales; autoridades del Poder Ejecutivo provincial; representantes de los colegios de Magistrados y Abogados, del Consejo de la Magistratura y de la Asociación Judicial Bonaerense.

Quiénes son los jueces que asumieron funciones en La Plata: 

● María Ventura Martínez, Jueza de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo -Sala segunda.
● Pablo Muñoz, Juez de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo -Sala segunda.
● Gerónimo Arias, Juez de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo -Sala Segunda.
● Juan Agustín Silva, Juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala Primera.
● Pablo Gamboa, Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala Segunda.
● Carina Verónica Gil, Jueza de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala Cuarta.
● Mariano Martín Camilo López, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2.
● Guillermina Belén Di Luca, Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 23.
● Mario Raúl Camerini, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 13.
● Hugo Damián Taranto, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9.
● Lucas Massaccesi, Juez del Tribunal en lo Criminal Nº 5.
● Claudia Eugenia Portillo, Jueza del Juzgado de Familia Nº 3.
● Güendalina Sessarego, Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 3.
● Analía Inés Carrillo, Jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 2. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

prensa scba

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata

Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona

Estudiantes: polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín

Cambios en la página de la VTV: actualización, más rápida para trámites y contra las decenas de estafas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Unión

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense

Plazo fijo: cuánto gano en 30 días si invierto $210.0000 este lunes 15 de septiembre de 2025
Últimas noticias de Política y Economía

Con el mayorista rozando el techo de la banda, el dólar oficial cerró en alza y alcanzó los $1.480

Cristina Kirchner no podrá votar por su condena: la Cámara Electoral revocó la habilitación

Facundo Manes: “Argentina sigue rota, con apatía, rabia y desconfianza"

Lisandro Catalán juró como nuevo ministro del Interior
Deportes
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo
“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”
“Ellos concretaron y nosotros no”
Sin Garayalde y con varios tocados
Policiales
Crimen de Pablo Mieres en La Plata: piden prisión preventiva para el presunto coautor
VIDEO.- La Plata: triple choque y vuelco en plena calle 8
Terror en La Plata por una caravana de motos que pasó a los tiros: una bala entró por la ventana y casi mata a una nena
Tensión en Crónica TV: un hombre con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
Espectáculos
Lali Espósito afuera de La Voz Argentina: qué pasó y quién la reemplaza
Se filtró el desesperado pedido de Thiago Medina durante la asistencia luego del accidente
Crónica TV, víctima de la inseguridad: un hombre ingresó al canal con un arma blanca, hirió a un guardia y rompió parte de las instalaciones
Moria Casán confesó su opinión sobre La China Suárez: "Sigue regia, marcó a Pampita y a Wanda Nara "
El accidente de Thiago Medina: cómo recibió la noticia Daniela Celis y la intervención de Romina Uhrig
Información General
Cambios en la página de la VTV: actualización, más rápida para trámites y contra las decenas de estafas
Una tendencia que crece: millones de argentinos optan por el crédito "fintechs"
“La teoría del internet muerto”: ¿qué es y cómo Sam Altman admite que está dejando de ser una teoría?
"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla