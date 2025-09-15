Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se filtró el desesperado pedido de Thiago Medina durante la asistencia luego del accidente

Se filtró el desesperado pedido de Thiago Medina durante la asistencia luego del accidente
15 de Septiembre de 2025 | 14:28

Escuchar esta nota

Su estado es crítico. Thiago Medina continúa internado en la terapia intensiva del Hospital de Moreno. Pero, según declaró Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus gemelas, en las últimas horas tuvo una leve mejoría.

Así, a medida que van pasando los días, se van conociendo más detalles de los primeros momentos del accidente.

Ahora, varios testigos revelaron que Thiago quedó tendido sobre el asfalto pero que estaba consciente y que le pidió desesperadamente a las primeras personas que lo asistieron que le retiraran el casco. 

Allí, Raúl Argarañaz, un hombre que iba en su auto casi a la par de la moto cuando ocurrió el accidente, reveló para la tele: "En un momento nos dijo no me quiero morir, lo repitió varias veces antes de subir a la ambulancia".

Según el relato de este testigo, Thiago contaba con todos los elementos de seguridad que exige la ley pero circulaba a gran velocidad y también marcó que el auto que él embistió, estaba con las luces reglamentarias. "En esa parte, el asfalto está muy deteriorado y hay poca iluminación. Pusieron unas luces LED que no alumbran nada y justo en el lugar del accidente está quemada la que debería estar iluminando”, dijo el mencionado testigo en la pantalla chica. 

Por otra parte, se espera que las autoridades realicen las primeras pericias. Entre la lista de factores a evaluar se encuentran los vehículos involucrados, el estado de la ruta a esa altura y también otros elementos como la iluminación. 

