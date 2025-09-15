Crónica TV, víctima de la inseguridad: un hombre ingresó al canal con un arma blanca, hirió a un guardia y rompió parte de las instalaciones

En la madrugada de este lunes 15 de septiembre se registró un tremendo episodio en los estudios de Crónica TV. Pasadas las 5.15, un hombre fuera de control irrumpió en el mencionado edificio portando un arma blanca. Así, un agente de seguridad intentó detenerlo, pero resultó herido en el intento.

Entonces, minutos más tarde, efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar intentando convencer al intruso para que se retirara.

Pero, la situación se complicó: el hombre se resistía y gritaba que quería que le realizaran una entrevista. Ante esto, efectivos policiales lograron reducirlo tras un forcejeo en el que se rompieron vidrios, un televisor y otros elementos de trabajo de la redacción.

Allí, el hombre en cuestión, recibió asistencia del SAME con un equipo especializado en salud mental y luego fue trasladado al hospital Argerich, donde permanece bajo custodia policial.

Finalmente, fuentes policiales confirmaron que el hombre tiene antecedentes por múltiples ingresos vinculados a causas por tentativa de robo y hurto. Asimismo, registra una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°59.