Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre

El dólar oficial abrió este lunes en alza, sube 15 pesos respecto del cierre del último viernes y cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

El blue, en tanto, repite la tendencia, trepa 20 pesos con relación al valor del viernes y se vende a $1.445 en la city porteña.

En lo que respecta a los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) cotiza estable en torno a los $1.480, mientras que el dólar Bolsa o MEP sube y lo hace $1.472.

Con relación al dólar mayorista, abrió este lunes con una suba de 10 pesos, llegó a los $1.470 y quedó a dos pesos el techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central con los fondos que giró el FMI.