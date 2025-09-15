Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre

El oficial sube $15 y se vende a $1.480 en el Banco Nación. El blue se ubica en $1.445 y el mayorista tocó los $1.470

Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre
15 de Septiembre de 2025 | 11:23

Escuchar esta nota

El dólar oficial abrió este lunes en alza, sube 15 pesos respecto del cierre del último viernes y cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

El blue, en tanto, repite la tendencia, trepa 20 pesos con relación al valor del viernes y se vende a $1.445 en la city porteña.

En lo que respecta a los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) cotiza estable en torno a los $1.480, mientras que el dólar Bolsa o MEP sube y lo hace $1.472.

Con relación al dólar mayorista, abrió este lunes con una suba de 10 pesos, llegó a los $1.470 y quedó a dos pesos el techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central con los fondos que giró el FMI.

