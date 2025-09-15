Moria Casán confesó su opinión sobre La China Suárez: "Sigue regia, marcó a Pampita y a Wanda Nara "

Ahora, Moria Casán dio su opinión sobre la China Suárez. La One defendió la libertad de la actriz y cuestionó las críticas que muchas veces recibe en relación a sus vínculos amorosos.

Por ptra parte, Moria , estuvo filosa con Pampita y Wanda Nara: “Yo desde afuera veo libertad, no creo que todo sea una puesta en escena. Es una mujer que va teniendo hijos, ya cuando conocés la maternidad y tus hijos van creciendo…”, tiró Moria, al tiempo que aseguró: "Sigue regia, marcó a Wanda Nara y a Pampita" .

Con su estilo inconfundible, la diva apuntó contra quienes responsabilizan a la actriz en casos de infidelidades: “Nadie cag... si el marido no quiere cag.. ¿Qué te la agarrás con la mina? Ella se acuesta con quien le da la gana, si es marido de alguien y mete los cuernos no es su problema”, dijo Casán.

Al mismo tiempo, con su clásico estilo, La One destacó el "sello" de la China en relación a su lado más "enigmático", lo que le permite "no responder nada": "Tal vez cubre algunas cosas, pero creo que es una mujer libre".

“Quieren pertenecer al medio, a la high, al doble apellido que nunca tendrán, porque eso era una tilinguería VIP. Y en el caso de Pampita, creo que además apela a la victimización constante de que le decían ‘muqui’”, concluyó Moria,