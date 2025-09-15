Crimen de Pablo Mieres en La Plata: piden prisión preventiva para el presunto coautor
Crimen de Pablo Mieres en La Plata: piden prisión preventiva para el presunto coautor
Este jueves no habrá clases en las escuelas primarias de la Región por perfeccionamiento
Había plata: el Gobierno benefició a cuatro provincias con $12 mil millones desde los ATN
Cristina Kirchner no podrá votar por su condena: la Cámara Electoral revocó la habilitación
Lali Espósito afuera de La Voz Argentina: qué pasó y quién la reemplaza
Se confirmó cuándo será la 20° Edición de la Maratón de la UNLP: cómo y dónde anotarse
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: uno por uno, quienes son los flamantes jueces
IPS confirmó la fecha de pago de haberes de septiembre a jubilados y pensionados bonaerenses
Cambios en la página de la VTV: actualización, más rápida para trámites y contra las decenas de estafas
Se filtró el desesperado pedido de Thiago Medina durante la asistencia luego del accidente
Con el mayorista rozando el techo de la banda, el dólar oficial cerró en alza y alcanzó los $1.480
Crónica TV, víctima de la inseguridad: un hombre ingresó al canal con un arma blanca, hirió a un guardia y rompió parte de las instalaciones
Terror en La Plata por una caravana de motos que pasó a los tiros: una bala entró por la ventana y casi mata a una nena
Moria Casán confesó su opinión sobre La China Suárez: "Sigue regia, marcó a Pampita y a Wanda Nara "
“No se nos está permitido envejecer": Celeste Cid salió al cruce de las críticas sobre su apariencia
“La teoría del internet muerto”: ¿qué es y cómo Sam Altman admite que está dejando de ser una teoría?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Unión
Estudiantes: polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín
Cobro de Ingresos Brutos por el uso de billeteras virtuales: ARBA confirmó quién paga el impuesto
Plazo fijo: cuánto gano en 30 días si invierto $210.0000 este lunes 15 de septiembre de 2025
Facundo Manes: “Argentina sigue rota, con apatía, rabia y desconfianza"
Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ahora, Moria Casán dio su opinión sobre la China Suárez. La One defendió la libertad de la actriz y cuestionó las críticas que muchas veces recibe en relación a sus vínculos amorosos.
Por ptra parte, Moria , estuvo filosa con Pampita y Wanda Nara: “Yo desde afuera veo libertad, no creo que todo sea una puesta en escena. Es una mujer que va teniendo hijos, ya cuando conocés la maternidad y tus hijos van creciendo…”, tiró Moria, al tiempo que aseguró: "Sigue regia, marcó a Wanda Nara y a Pampita" .
Con su estilo inconfundible, la diva apuntó contra quienes responsabilizan a la actriz en casos de infidelidades: “Nadie cag... si el marido no quiere cag.. ¿Qué te la agarrás con la mina? Ella se acuesta con quien le da la gana, si es marido de alguien y mete los cuernos no es su problema”, dijo Casán.
Al mismo tiempo, con su clásico estilo, La One destacó el "sello" de la China en relación a su lado más "enigmático", lo que le permite "no responder nada": "Tal vez cubre algunas cosas, pero creo que es una mujer libre".
“Quieren pertenecer al medio, a la high, al doble apellido que nunca tendrán, porque eso era una tilinguería VIP. Y en el caso de Pampita, creo que además apela a la victimización constante de que le decían ‘muqui’”, concluyó Moria,
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí