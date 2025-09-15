Polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín

El Mundo Estudiantes está en discusiones en varios frentes. Por un lado el inminente partido contra Flamengo, los fallos polémicos de Nicolás Ramírez y también la elección de la nueva estética del Club, con cambio de escudo, banderín y tipografía.

Este diario anticipó dos meses antes del 4 de agosto el cambio de imagen y luego mostró el escudo presentado a la CD, que incluía un número 11. Hubo bastante rechazo en las redes sociales y el club desde la cuenta oficial ironizó subiendo la foto un dibujo de una nena anunciando un escudo, desmintiendo la información. Luego fue el propio Verón , en un streaming local, donde dijo “cómo va a haber un 11 en el escudo”.

La realidad es que ante el rechazo masivo, hubo enojos internos por la filtración y porque evidentemente el diseño no tenía aceptación mayoritaria de los socios. Se optó por posponer el que era el escudo aprobado en CD (aunque algunos aseguran no haber visto todo, por ejemplo el banderín) y se pusieron a diseñar uno nuevo contrarreloj. Y se frenó la impresión de nuevas camisetas.

Previo a esto ya había sido confeccionada indumentaria y merchandansing con el escudo nuevo, incluso la camiseta conmemorativa de los 120 años que finalmente llegó 40 días después. La presentación terminó siendo extemporánea, en plena competencia.

Pero esto no terminó acá. El rechazo al nuevo escudo, a la tipografía y principalmente al banderín fue más que importante al menos en Instagram, X y Tik Tok.

Y en medio de la bronca de los socios se descubrió que el escudo ese que había sido desmentido fue parte del video presentación: el del número “11” con la estrella. O bien nadie reparó o se olvidaron de retirarlo.

Siempre los cambios generan amores y odios. No es fácil imponer una imagen nueva y menos cuando los resultados no acompañan. Pero a juzgar por el termómetro de los hinchas, no gustó demasiado lo presentado el sábado por la secretaría de marketing .Incluso en la web no se modificó la imagen.