Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

Deportes |LAS REDES ESTUVIERON ACTIVAS EL DOMINGO POST PARTIDO ANTE RIVER

Polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín

15 de Septiembre de 2025 | 01:37
Edición impresa

El Mundo Estudiantes está en discusiones en varios frentes. Por un lado el inminente partido contra Flamengo, los fallos polémicos de Nicolás Ramírez y también la elección de la nueva estética del Club, con cambio de escudo, banderín y tipografía.

Este diario anticipó dos meses antes del 4 de agosto el cambio de imagen y luego mostró el escudo presentado a la CD, que incluía un número 11. Hubo bastante rechazo en las redes sociales y el club desde la cuenta oficial ironizó subiendo la foto un dibujo de una nena anunciando un escudo, desmintiendo la información. Luego fue el propio Verón , en un streaming local, donde dijo “cómo va a haber un 11 en el escudo”.

La realidad es que ante el rechazo masivo, hubo enojos internos por la filtración y porque evidentemente el diseño no tenía aceptación mayoritaria de los socios. Se optó por posponer el que era el escudo aprobado en CD (aunque algunos aseguran no haber visto todo, por ejemplo el banderín) y se pusieron a diseñar uno nuevo contrarreloj. Y se frenó la impresión de nuevas camisetas.

Previo a esto ya había sido confeccionada indumentaria y merchandansing con el escudo nuevo, incluso la camiseta conmemorativa de los 120 años que finalmente llegó 40 días después. La presentación terminó siendo extemporánea, en plena competencia.

Pero esto no terminó acá. El rechazo al nuevo escudo, a la tipografía y principalmente al banderín fue más que importante al menos en Instagram, X y Tik Tok.

Y en medio de la bronca de los socios se descubrió que el escudo ese que había sido desmentido fue parte del video presentación: el del número “11” con la estrella. O bien nadie reparó o se olvidaron de retirarlo.

Siempre los cambios generan amores y odios. No es fácil imponer una imagen nueva y menos cuando los resultados no acompañan. Pero a juzgar por el termómetro de los hinchas, no gustó demasiado lo presentado el sábado por la secretaría de marketing .Incluso en la web no se modificó la imagen.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Eduardo Domínguez: “Tenemos que ser más fuertes que lo habitual”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Eduardo Domínguez: “Tenemos que ser más fuertes que lo habitual”

González Pírez se perdería la serie de copa
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Estudiantes: polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Unión

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

González Pírez se perdería la serie de copa

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich
Últimas noticias de Deportes

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo

“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”

“Ellos concretaron y nosotros no”
Policiales
Tensión en Crónica TV: un hombre con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques
VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur
Quién era el preparador físico que murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
La Ciudad
Hasta qué hora hay amenaza de lluvias en La Plata: cómo sigue el tiempo, según el SMN
El Tren Roca llega a La Plata y normaliza el servicio de cabecera a cabecera
Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto
Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona
Espectáculos
“No se nos está permitido envejecer": Celeste Cid salió al cruce de las críticas sobre su apariencia
La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora
Premios Emmy: rojo, negro y looks raros en la alfombra roja
Mesaza picante: Mirtha llevó a Francos y ardió Troya
Cadillacs y hermanos: la banda celebró sus 40 en La Plata haciendo gala de su conexión espiritual
Política y Economía
Plazo fijo: cuánto gano en 30 días si invierto $210.0000 este lunes 15 de septiembre de 2025
Milei anuncia el Presupuesto y ya hay disputa: rechazo opositor a otra prórroga
El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich
El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios
El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla