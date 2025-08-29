Branca, renacido: “Me miro y me doy vergüenza”

Diego Brancatelli, que acaba de entrar en el panel de “A la Barbarossa” como reemplazo de Nancy Pazos, reveló que es una nueva persona, a cinco meses del mayor escándalo mediático en el que quedó involucrado cuando trascendió su affaire con la periodista Luciana Elbusto.

En una entrevista con “Los profesionales de siempre”, Branca reveló que su vínculo con su mujer Cecilia Insinga sigue a pesar de la tormenta. “Uno elige con quién estar. Yo elegí a mi familia”, manifestó el periodista, que dijo tratar “todos los días trato de ser una mejor persona”.

Reveló que se propuso no repetir sus errores y que su único objetivo en esta nueva faceta es “sentirme bien y cuidar a mi familia”.

Además, dijo que debido a su forma de ser, tan chocante para muchas personas, “muchos aprovecharon” para pegarle en su peor momento. “Había mucha gente que me tenía ganas pero son las reglas del juego”.

De todos modos, dejó en claro que lo que pasó marcó un antes y un después en su vida: “Me hizo reflexionar que hay cosas que no se pueden repetir”, dijo, y puso como ejemplo algunos ataques que promovía en sus redes contra famosos que pensaban diferente.

“Ese Brancatelli se terminó, el Brancatelli de descalificar a alguien por no pensar como esa persona. Lo miro y me da vergüenza”, admitió y consideró que lo que le pasó (la infidelidad a su mujer ) fue “un porrazo contra el piso” que le dio la posibilidad de cambiar.

REEMPLAZO DE NANCY

Nancy Pazos estará dos semanas ausente del piso de “A la Barbarossa”, en tanto en la conducción, momentaneamente, está Robertito Funes Ugarte, con quien la periodista no quiere trabajar. “Si viene otra persona, participaría. Yo elijo de quién soy panelista, tengo con qué. No es un tema personal con Robertito, es algo de fondo con el canal. El canal sabía que si él estaba, yo no iba”, reveló la polémica periodista, por la que Brancatelli estará durante dos semanas en su lugar.