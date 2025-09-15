Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

Espectáculos |Lo que dejó la ceremonia

Premios Emmy: rojo, negro y looks raros en la alfombra roja

15 de Septiembre de 2025 | 03:48
Edición impresa

Hace rato que la televisión ha capturado a varios de los mejores actores de Hollywood, por lo que la alfombra roja de los Emmy se parece cada vez más al glamour de los Oscar. Pero todavía sostiene algo de su espíritu de hermano menor: hay algo más de libertad, y los actores y actrices aprovechan para jugársela, aunque, a veces, demasiado.

En la alfombra roja ayer hubo de todo, pero predominaron el rojo y el negro en los vestidos de ellas. Ellos se atrevieron a salir del clásico traje blanco y negro, adoptando vestuario y accesorio más colorido.

En medio de vestidos de grandes diseñadores hubo algunos atuendos espectaculares: deslumbraron Gwendoline Christie, Molly Gordon, Sydney Sweeney, Cristin Milioti. Pero también cosas extrañas: ¿qué quiso hacer Jenna Ortega? ¿Por qué alguien apareció vestido de Labubu? Sin dudas, un intento por ser virales...

LOS MEJORES VESTIDOS

Sydney Sweeney y un vestido rojo que acaparó los flashes

 

Justine Lupe, transparencia champán

 

El estilo sobrio de Cate Blanchett

 

Cristin Miliotti simplemente acertó con su elección

 

La elegancia de Gwendoline Christie, uno de los aciertos de la velada

 

LOS MÁS EXTRAÑOS

Joella quiso ser viral y se vistió de Labubu en los Emmy

 

Jenna Ortega se la jugó ¿sin éxito?

 

Megan Stalter, demasiado casual

 

Lisa, entre princesa y muñeca rosa

 

El escote púrpura de Brad Carpenter

 

La noche de los Emmy: "Adolescencia", la gran ganadora
