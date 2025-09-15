Premios Emmy: rojo, negro y looks raros en la alfombra roja

Hace rato que la televisión ha capturado a varios de los mejores actores de Hollywood, por lo que la alfombra roja de los Emmy se parece cada vez más al glamour de los Oscar. Pero todavía sostiene algo de su espíritu de hermano menor: hay algo más de libertad, y los actores y actrices aprovechan para jugársela, aunque, a veces, demasiado.

En la alfombra roja ayer hubo de todo, pero predominaron el rojo y el negro en los vestidos de ellas. Ellos se atrevieron a salir del clásico traje blanco y negro, adoptando vestuario y accesorio más colorido.

En medio de vestidos de grandes diseñadores hubo algunos atuendos espectaculares: deslumbraron Gwendoline Christie, Molly Gordon, Sydney Sweeney, Cristin Milioti. Pero también cosas extrañas: ¿qué quiso hacer Jenna Ortega? ¿Por qué alguien apareció vestido de Labubu? Sin dudas, un intento por ser virales...

LOS MEJORES VESTIDOS

Sydney Sweeney y un vestido rojo que acaparó los flashes

Justine Lupe, transparencia champán

El estilo sobrio de Cate Blanchett

Cristin Miliotti simplemente acertó con su elección

La elegancia de Gwendoline Christie, uno de los aciertos de la velada

LOS MÁS EXTRAÑOS

Joella quiso ser viral y se vistió de Labubu en los Emmy

Jenna Ortega se la jugó ¿sin éxito?

Megan Stalter, demasiado casual

Lisa, entre princesa y muñeca rosa

El escote púrpura de Brad Carpenter