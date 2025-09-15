Premios Emmy: rojo, negro y looks raros en la alfombra roja

Milei anuncia el Presupuesto y ya hay disputa: rechazo opositor a otra prórroga
Hace rato que la televisión ha capturado a varios de los mejores actores de Hollywood, por lo que la alfombra roja de los Emmy se parece cada vez más al glamour de los Oscar. Pero todavía sostiene algo de su espíritu de hermano menor: hay algo más de libertad, y los actores y actrices aprovechan para jugársela, aunque, a veces, demasiado.
En la alfombra roja ayer hubo de todo, pero predominaron el rojo y el negro en los vestidos de ellas. Ellos se atrevieron a salir del clásico traje blanco y negro, adoptando vestuario y accesorio más colorido.
En medio de vestidos de grandes diseñadores hubo algunos atuendos espectaculares: deslumbraron Gwendoline Christie, Molly Gordon, Sydney Sweeney, Cristin Milioti. Pero también cosas extrañas: ¿qué quiso hacer Jenna Ortega? ¿Por qué alguien apareció vestido de Labubu? Sin dudas, un intento por ser virales...
Sydney Sweeney y un vestido rojo que acaparó los flashes
Justine Lupe, transparencia champán
El estilo sobrio de Cate Blanchett
Cristin Miliotti simplemente acertó con su elección
La elegancia de Gwendoline Christie, uno de los aciertos de la velada
Joella quiso ser viral y se vistió de Labubu en los Emmy
Jenna Ortega se la jugó ¿sin éxito?
Megan Stalter, demasiado casual
Lisa, entre princesa y muñeca rosa
El escote púrpura de Brad Carpenter
