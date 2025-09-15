VIDEO.- La Plata: triple choque y vuelco en plena calle 8

Un violento accidente de tránsito ocurrió este lunes en el corazón de Barrio Norte, cuando un Chevrolet Onix terminó volcado tras protagonizar un triple choque en calle 8 entre 35 y 36.

De acuerdo a lo informado, el Onix circulaba por la zona cuando impactó contra un Toyota Etios que se encontraba detenido para estacionar. A raíz del fuerte golpe, el Chevrolet dio medio vuelco y quedó tumbado sobre la calzada.

El choque en cadena también afectó a un tercer vehículo: un Ford Ka que estaba estacionado y recibió el impacto del Etios.

La conductora del Onix sufrió heridas, aunque fuentes médicas confirmaron que fueron de carácter leve. En el lugar trabajó personal policial, de emergencias y de tránsito, que debió ordenar la circulación en un sector muy transitado de la Ciudad.