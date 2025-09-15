Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

Las casas son de chapa y madera. Unas pocas, de material / el dia

Desde hace más de una década que un asentamiento ilegal despierta temor y alarma en vecinos de Gonnet, precisamente en calle 479 entre 26 bis y 27. El miedo se agudizó durante la pandemia, cuando la toma de tierras clandestina creció exponencialmente: se sumaron entre 20 y 30 personas, representando alrededor de 10 familias.

Un grupo de frentistas advirtió, en diálogo con este diario, que el incremento de gente construyó un síntoma latente de inseguridad y miedo. Asimismo, denunciaron la venta y circulación de estupefacientes, y un contexto de peligro para los más chicos. Todo ello confluye en un impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes de esa zona de Gonnet.

Un vecino, que prefirió no dar su nombre, confesó a este diario: “La inseguridad y el temor se volvieron parte de nuestra vida”, y agregó: “Nos sentimos desprotegidos y expuestos a un alto riesgo, ya que la situación no sólo afecta el orden público, sino también nuestra vida”.

Todo comenzó hace poco más de diez años, cuando una o dos familias se asentaron en la cuadra. Con el correr de los años, esporádicas familias se sumaban a la cuadra de la calle 479, anexa al Arroyo Rodríguez. Los frentistas aseguraron que siempre fue una zona muy tranquila, aún con el asentamiento.

Pero, desde la pandemia a la actualidad, se convirtieron en los años con mayor movimiento de “nuevos vecinos” en la cuadra: hoy superan la decena de familias.

Una residente de la zona, que también prefirió mantener el anonimato, describió a EL DIA: “En este lugar al costado del arroyo, han venido de repente a vivir muchas familias. Pareciera como que se van turnando. A veces, es como que parece que vienen huyendo de algún lado y se acomodan ahí, y se va renovando la gente”, analizó y confesó: “No voy a negarte que hay tres o cuatro familias que son muy trabajadoras y muy humildes, pero el resto, un desastre”.

Algunas de las viviendas que ocupan la cuadra son de chapa y otras de madera. También las hay de material. No obstante, el poco espacio provoca que las viviendas se asienten muy cerca del arroyo, convirtiéndose un verdadero peligro para los propios invasores.

Miedos y una posible solución

La amenaza, según advirtieron los vecinos, se podría resumir en inseguridad, venta de drogas, amedrentamiento a los más chicos y un escenario donde la tranquilidad no habita.

“Con el tema de las drogas y con los robos, la verdad que es insostenible”, contó una frentista.

Además, en su relato se percibió el miedo latente para la cotidianidad de los más chicos ante el peligro de “los del fondo”: “A veces los chicos de 12 ó 13 años, no pueden estar afuera porque aparecen “Los del fondo”, nosotros les decimos así, y los patotean, les pelean, les manotean la mochila y también le hacen señas”, indicó la residente.

El anonimato de la frentista es un reflejo del temor constante con el que vive: “Yo les tengo miedo. Hay una banda bastante complicada ahí. Y si conocen mi nombre, me da mucho miedo”, confesó.

En este sentido, recordó que durante los últimos años una vecina había sido víctima de numerosos robos, uno ocurrido en año nuevo, que fue la gota que rebalsó el vaso. El cansancio, el miedo y el hastío provocaron una mudanza inmediata del barrio.

Lo cierto es que en este escenario, los residentes llevan varios meses reclamando la puesta en acción de medidas concretas que resuelva la situación y garantice un entorno seguro.

Uno de los vecinos, que también prefirió ocultar su nombre, dijo: “se debe encontrar una solución que garantice la seguridad de todos los habitantes de Gonnet” y analizó: “quizás lo más oportuno es un plan de reubicación para las familias involucradas”.

Durante los últimos años y a lo largo y ancho de la periferia platenses, se han desarrollado tomas ilegales de terrenos: en Villa Elvira, en City Bell, en Etcheverry, en Los Hornos, por nombrar algunas.

¿Números? Según el último relevamiento realizado por el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) más de 260 mil personas viven en asentamientos del Gran La Plata. ¿Algo más? Más de 30 mil son niños de hasta 9 años y otros 35 mil, adolescentes de entre 10 y 18 años.