Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Cerca de diez familias

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

En 479 entre 26 bis y 27 cerca de 30 personas viven clandestinamente. Vecinos denuncian inseguridad y amedrentamiento a niños

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

Las casas son de chapa y madera. Unas pocas, de material / el dia

15 de Septiembre de 2025 | 01:26
Edición impresa

Desde hace más de una década que un asentamiento ilegal despierta temor y alarma en vecinos de Gonnet, precisamente en calle 479 entre 26 bis y 27. El miedo se agudizó durante la pandemia, cuando la toma de tierras clandestina creció exponencialmente: se sumaron entre 20 y 30 personas, representando alrededor de 10 familias.

Un grupo de frentistas advirtió, en diálogo con este diario, que el incremento de gente construyó un síntoma latente de inseguridad y miedo. Asimismo, denunciaron la venta y circulación de estupefacientes, y un contexto de peligro para los más chicos. Todo ello confluye en un impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes de esa zona de Gonnet.

Un vecino, que prefirió no dar su nombre, confesó a este diario: “La inseguridad y el temor se volvieron parte de nuestra vida”, y agregó: “Nos sentimos desprotegidos y expuestos a un alto riesgo, ya que la situación no sólo afecta el orden público, sino también nuestra vida”.

Todo comenzó hace poco más de diez años, cuando una o dos familias se asentaron en la cuadra. Con el correr de los años, esporádicas familias se sumaban a la cuadra de la calle 479, anexa al Arroyo Rodríguez. Los frentistas aseguraron que siempre fue una zona muy tranquila, aún con el asentamiento.

Pero, desde la pandemia a la actualidad, se convirtieron en los años con mayor movimiento de “nuevos vecinos” en la cuadra: hoy superan la decena de familias.

Una residente de la zona, que también prefirió mantener el anonimato, describió a EL DIA: “En este lugar al costado del arroyo, han venido de repente a vivir muchas familias. Pareciera como que se van turnando. A veces, es como que parece que vienen huyendo de algún lado y se acomodan ahí, y se va renovando la gente”, analizó y confesó: “No voy a negarte que hay tres o cuatro familias que son muy trabajadoras y muy humildes, pero el resto, un desastre”.

LE PUEDE INTERESAR

Otra semana del conflicto universitario

LE PUEDE INTERESAR

Inédita experiencia de una secundaria platense

Algunas de las viviendas que ocupan la cuadra son de chapa y otras de madera. También las hay de material. No obstante, el poco espacio provoca que las viviendas se asienten muy cerca del arroyo, convirtiéndose un verdadero peligro para los propios invasores.

Miedos y una posible solución

La amenaza, según advirtieron los vecinos, se podría resumir en inseguridad, venta de drogas, amedrentamiento a los más chicos y un escenario donde la tranquilidad no habita.

“Con el tema de las drogas y con los robos, la verdad que es insostenible”, contó una frentista.

Además, en su relato se percibió el miedo latente para la cotidianidad de los más chicos ante el peligro de “los del fondo”: “A veces los chicos de 12 ó 13 años, no pueden estar afuera porque aparecen “Los del fondo”, nosotros les decimos así, y los patotean, les pelean, les manotean la mochila y también le hacen señas”, indicó la residente.

El anonimato de la frentista es un reflejo del temor constante con el que vive: “Yo les tengo miedo. Hay una banda bastante complicada ahí. Y si conocen mi nombre, me da mucho miedo”, confesó.

En este sentido, recordó que durante los últimos años una vecina había sido víctima de numerosos robos, uno ocurrido en año nuevo, que fue la gota que rebalsó el vaso. El cansancio, el miedo y el hastío provocaron una mudanza inmediata del barrio.

Lo cierto es que en este escenario, los residentes llevan varios meses reclamando la puesta en acción de medidas concretas que resuelva la situación y garantice un entorno seguro.

Uno de los vecinos, que también prefirió ocultar su nombre, dijo: “se debe encontrar una solución que garantice la seguridad de todos los habitantes de Gonnet” y analizó: “quizás lo más oportuno es un plan de reubicación para las familias involucradas”.

Durante los últimos años y a lo largo y ancho de la periferia platenses, se han desarrollado tomas ilegales de terrenos: en Villa Elvira, en City Bell, en Etcheverry, en Los Hornos, por nombrar algunas.

¿Números? Según el último relevamiento realizado por el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) más de 260 mil personas viven en asentamientos del Gran La Plata. ¿Algo más? Más de 30 mil son niños de hasta 9 años y otros 35 mil, adolescentes de entre 10 y 18 años.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Últimas noticias de La Ciudad

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348

Otra semana del conflicto universitario

Inédita experiencia de una secundaria platense

En Hernández, un basural se agiganta a cielo abierto
Espectáculos
La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora
Rojo, negro y algunos looks raros en la alfombra roja
Mesaza picante: Mirtha llevó a Francos y ardió Troya
Cadillacs y hermanos: la banda celebró sus 40 en La Plata haciendo gala de su conexión espiritual
VIDEO. Cómo sigue Thiago Medina tras el accidente
Deportes
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo
“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”
“Ellos concretaron y nosotros no”
Sin Garayalde y con varios tocados
Policiales
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques
VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur
Un preparador físico murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
Información General
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma
Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla