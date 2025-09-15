Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

Información General |Fue anunciada este lunes 15

Nueva página para la VTV: actualización, más rápida para trámites y contra las decenas de estafas

Nueva página para la VTV: actualización, más rápida para trámites y contra las decenas de estafas
15 de Septiembre de 2025 | 09:11

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires renovó la página web de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con una navegación optimizada y nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de las y los usuarios. Además, la modernización acercará herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a las y los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

La web renovada también incorpora un servicio digital de atención personalizada, que optimiza la gestión de consultas y turnos y brinda respuestas actualizadas. Asimismo, las y los usuarios podrán acceder a un mapa interactivo con la ubicación de cada una de las plantas oficiales.

De esa manera, desde el Ministerio que lidera Martín Marinucci se busca redoblar los esfuerzos contra las páginas truchas que ofrecen un servicio ilegal y estafan a la ciudadanía cometiendo un perjuicio contra la administración pública. Por caso, también se podrán realizar denuncias y seguir el estado de las mismas.

Vale recordar que, en paralelo con esta transformación digital, Transporte viene desarrollando acciones concretas para mitigar las estafas virtuales y combatir las plantas ilegales de verificación, con el objetivo de proteger a quienes realizan el trámite de manera responsable.

Así, en las últimas semanas, se denunció ante la Justicia un total de 227 páginas de Verificación Técnica Vehicular ilegales en el “Marketplace” de la red social Facebook. La medida fue tomada luego de que la Dirección Provincial de VTV constató el ofrecimiento del servicio de manera ilegal.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Transporte sigue avanzando en la modernización del Estado y en la construcción de un servicio público más accesible, ágil y transparente, poniendo la tecnología al servicio de las personas.

