Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

El Mundo

"Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirck"

La frase es atribuida a Tyler Robinson, el sospechoso detenido por el crimen del influencer de ultraderecha

"Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirck"
15 de Septiembre de 2025 | 13:32

Escuchar esta nota

"Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirck". Según el FBI, Tyler Robinson, sospechado de ser el autor del asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirck, escribió esa frase antes del hecho en una nota que luego fue destruida.

Así lo hizo saber el director del FBI, Kash Patel, quien se refirió a una nota que se cree Robinson escribió antes del crimen. El texto decía "básicamente... 'tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk', y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo", explicó Patel.

"Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota" en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del FBI.

Además, reveló que los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato coinciden con el ADN de Robinson.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana.

Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea.

"Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia", dijo Patel en Fox News, en referencia a un destornillador recuperado en la escena.

Kirk, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, murió de un disparo el miércoles durante un acto en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point.

Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y tenía "ideología izquierdista". "Sí, puedo confirmarlo", dijo el gobernador Cox al canal CNN. "El compañero de piso (de Tyler Robinson) era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer", declaró.

Desde su regreso al poder, Trump también ha denunciado la "transgéneromanía", que, según él, está asolando Estados Unidos y a la que ha prometido poner fin.

Sin embargo, los investigadores hasta el momento no han encontrado evidencia de la influencia de la pareja de Robinson en el asesinato. "Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora mismo. Es fácil sacar conclusiones precipitadas (...) pero quiero ser cauteloso", declaró Cox.

Añadió que esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, a diferencia del presunto tirador, quien se niega a dar detalles.

