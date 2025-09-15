Terror en La Plata por una caravana de motos que pasó a los tiros: una bala entró por la ventana y casi mata a una nena

La tranquilidad de la medianoche del domingo en La Plata se vio alterada por una caravana de motos que pasó por un sector de Lisandro Olmos y casi provoca una tragedia. Según le dijeron los vecinos a EL DIA, todo sucedió anoche, cerca de las 12, cuando dos grupos de jóvenes a bordo de rodados de distinta cilindrada circularon por 159 y 41 y sembraron el terror.

Es que después de gritos y amenazas, se empezaron a escuchar tiros que pusieron a los frentistas en vilo. "Nos tiramos abajo de las camas", aseguraron, y contaron que "a una vecina una de las balas le entró por la ventana de la habitación de su hija, que estaba durmiendo. La pudo haber matado".

Contaron también que ésta no es la primea vez que sucede un hecho de esta naturaleza y que se sienten "desprotegidos". "Se tirotearon entre ellos y no se sabe quiénes son. Yo me quedé adentro de mi casa porque estaban disparando. No hay seguridad en el barrio", indicó aún en shock una lectora del diario que se comunicó a través del WhatsApp (+5492214779896).

"Escuchamos muchos tiros", sentenció un testigo, y agregó: "De milagro no fue una tragedia". Para cerrar, otra vecina indicó que "en la zona hay muchos robos y violencia. Vivimos todos siempre encerrados con llave".