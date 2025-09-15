Este jueves no habrá clases en las escuelas primarias de La Plata y la Región por perfeccionamiento

Este jueves 18 de septiembre, todas las escuelas primarias de La Plata y la Región no dictarán clases por la realización de una jornada institucional donde se desarrollará un perfeccionamiento docente. La medida, fue anunciada hoy por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, y alcanza a los establecimientos de la Ciudad, Berisso y Ensenada, así como a los distritos de Brandsen, Magdalena y Punta Indio.

La medida, que ya se llevó a cabo en otras regiones de la provincia de Buenos Aires, se desarrollan durante distintos días de la semana, ajustándose al calendario regional educativo. En esta ocasión, los alumnos estarán libres mientras los maestros asisten a capacitaciones pedagógicas que buscan actualizar técnicas, metodologías y herramientas educativas.

Cabe recordar que a fines del mes de agosto, las escuelas secundarias de la Ciudad -estatales y privadas- no tuvieron clases por la jornada de capacitación pedagógica dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. El objetivo de la jornada de capacitación propone la implementación efectiva de la Actualización del Régimen Académico en las secundarias bonaerenses.