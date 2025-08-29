Filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: Karina Milei y Lule Menem, más complicados
Filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: Karina Milei y Lule Menem, más complicados
¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata
Avanza la ciclogénesis hacia La Plata, que trae a la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas
El Micro Universitario de La Plata amplía su recorrido: nuevos trayectos y horarios
En La Plata, una condena y detención casi termina con golpes
El lunes otra vez aumenta el boleto del micro en La Plata: los nuevos valores
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Abogados cada seis cuadras: en su día, una de las profesiones más clásicas en La Plata
Teatro, música, shows y más en la agenda para este finde en La Plata
Fuerte choque en cadena en La Plata: "Una nena tuvo heridas"
Colapinto ya gira en la segunda práctica del Gran Premio de Países Bajos
Fiesta amarilla a 30 años de la gloria: La Plata Rugby Club homenajeó a los campeones de 1995
Nico Vázquez habló de las polémicas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi: ¿qué dijo?
Misterio mortal en La Plata, con una víctima y muchos interrogantes: ¿accidente, despiste o ataque?
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
¿Impactará en los precios? El impuesto a los combustibles se ajustará por inflación
VIDEO. “Costosa” renovación de vías del Tren Roca: comerciantes de 1 y 44, con la mitad de las ventas
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este viernes
Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?
Por qué la Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque de La Plata
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Tiembla Nicky Nicole: la amenaza en vivo de la ex de Lamine Yamal
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Días atrás, Lamine Yamal y Nicky Nicole le contaron al mundo que están enamorados. Él, con una historia de Instagram, hizo público su historia de amor con la rosarina, justo en el día que ella cumplía 25 años. Ella, por su parte, compartió el posteo de su novio, la joven estrella del Barcelona FC de 18 años.
Precisamente, fue en su festejo de mayoría de edad en la que se habría prendido la chispa de este romance, que lleva semanas de rumores y pistas: desde su paseo por Mónaco, hasta la presencia de la cantante en un partido del Barcelona, sentada en la platea de los familiares y luciendo una remera del equipo con el número de Yamal. Muchas señales que apuntaban a un amor que, recientemente, fue confirmado.
Hasta ahí todo muy lindo, sin embargo, siempre hay algún ex listo para opacar el brillo.
En las últimas horas, la que fue noticia fue la ex pareja del futbolista, una influencer súper conocida llamada Alex Padilla. La joven no dudó en lanzar una amenaza que muchos vieron dirigida a la argentina y que, obviamente, no pasó inadvertida.
A través de un vivo de TikTok, varios usuarios le preguntaron por la relación de Yamal con Nicky, algo que la molestó y no lo ocultó: “Dejen de poner ese nombre, sinceramente...”, tiró, visiblemente ofuscada.
Y mientras se terminaba de peinar, lanzó lo que muchos leyeron como una advertencia: “Si yo hablara.... Si yo hablara, el mundo se cae. Se cae el mundo. Pero a veces es mejor mantener la boquita cerradita”.
LE PUEDE INTERESAR
“En mitad de tanto fuego”: una historia épica que revisita “La Ilíada”
LE PUEDE INTERESAR
Reencuentro: Cris Morena volvió a las redes tras la muerte de su nieta
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí