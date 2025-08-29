Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tiembla Nicky Nicole: la amenaza en vivo de la ex de Lamine Yamal

Tiembla Nicky Nicole: la amenaza en vivo de la ex de Lamine Yamal
29 de Agosto de 2025 | 01:50
Días atrás, Lamine Yamal y Nicky Nicole le contaron al mundo que están enamorados. Él, con una historia de Instagram, hizo público su historia de amor con la rosarina, justo en el día que ella cumplía 25 años. Ella, por su parte, compartió el posteo de su novio, la joven estrella del Barcelona FC de 18 años.

Precisamente, fue en su festejo de mayoría de edad en la que se habría prendido la chispa de este romance, que lleva semanas de rumores y pistas: desde su paseo por Mónaco, hasta la presencia de la cantante en un partido del Barcelona, sentada en la platea de los familiares y luciendo una remera del equipo con el número de Yamal. Muchas señales que apuntaban a un amor que, recientemente, fue confirmado.

Hasta ahí todo muy lindo, sin embargo, siempre hay algún ex listo para opacar el brillo.

En las últimas horas, la que fue noticia fue la ex pareja del futbolista, una influencer súper conocida llamada Alex Padilla. La joven no dudó en lanzar una amenaza que muchos vieron dirigida a la argentina y que, obviamente, no pasó inadvertida.

A través de un vivo de TikTok, varios usuarios le preguntaron por la relación de Yamal con Nicky, algo que la molestó y no lo ocultó: “Dejen de poner ese nombre, sinceramente...”, tiró, visiblemente ofuscada.

Y mientras se terminaba de peinar, lanzó lo que muchos leyeron como una advertencia: “Si yo hablara.... Si yo hablara, el mundo se cae. Se cae el mundo. Pero a veces es mejor mantener la boquita cerradita”.

