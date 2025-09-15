Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

Política y Economía

Facundo Manes: “Argentina sigue rota, con apatía, rabia y desconfianza"

15 de Septiembre de 2025 | 13:45

Escuchar esta nota

El neurocientífico y dirigente opositor Facundo Manes afirmó hoy que “la Argentina sigue rota, no como en el 2001 quizás, pero estamos rotos desde adentro: hay apatía, rabia, desconfianza, la gente no llega a fin de mes, no hay un proyecto de país esperanzador que involucre a todos los argentinos”.

En declaraciones radiales, Manes cuestionó al presidente Javier Milei al señalar que “su discurso violento genera más estrés en la sociedad” y advirtió que “cuando la gente se dé cuenta de que el Presidente contribuye a aumentar la angustia y la ansiedad, va a perder aún más votos que los que ya pierde por la economía, porque la gente no llega ni al día 20 de cada mes”.

“Estamos rotos en la Argentina, hay grandes índices de ansiedad, angustia, depresión, insomnio y estrés”, sostuvo el dirigente radical, que remarcó: “Probamos todo menos el camino a la prosperidad y el desarrollo. Por eso soy optimista”.  Además, apuntó contra el plan económico oficial: “Milei propone un ajuste sin humanidad, y eso no es estabilidad, es crueldad. Propone un capitalismo darwinista sin clase media”.

El neurocientífico aseguró que “desde el Senado puedo defender lo que represento y defendí toda mi vida, que es lo que está en riesgo hoy: el desarrollo humano, la salud y la educación. No son solo temas lindos para hablar, son parte del desarrollo económico. Hoy la salud y la educación son la economía del siglo XXI”.

En ese sentido, presentó su nuevo espacio político, Para Adelante, al que definió como “una opción frente al gobierno de Milei y al kirchnerismo de La Cámpora. Somos un grupo de ciudadanos que buscamos renovar la política desde abajo”.

Finalmente, ironizó sobre el poder dentro de la Casa Rosada: “Hoy no sabemos quién es el presidente. Muchos piensan que el presidente o la presidenta es Karina Milei”.

