La Ciudad

Se confirmó cuándo será la 20° Edición de la Maratón de la UNLP: cómo y dónde anotarse
15 de Septiembre de 2025 | 16:26

El domingo 5 de octubre, se correrá la 20º edición de la tradicional Maratón “Delfor De la Canal”, de la Universidad Nacional de La Plata. La carrera gratuita, solidaria y abierta cumple 20 años consecutivos, en coincidencia con las celebraciones por el 120º aniversario de la fundación de la UNLP.

La actividad es organizada por la prosecretaría de Bienestar Universitario y la dirección General de Deportes de la UNLP, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, a través de la subsecretaría de Deportes y Actividad Física y la secretaría de Gobierno.

La Maratón “Delfor De la Canal” contará con tres recorridos:

  • 10 km (competitivo)
  • 5 km (participativo)
  • 2 km (correcaminata para personas mayores, niños y niñas)

La largada será a las 9 hs, desde la esquina de las calles 12 y 53, Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. De igual forma, media hora antes, comenzará la entrada en calor.

Este año, como ya es tradición, el evento tendrá un componente solidario: para participar, cada atleta deberá donar un alimento no perecedero para colaborar con el Banco Alimentario de La Plata. En la última edición, se recolectaron más de 10.000 kilos de alimentos, marcando un récord histórico.

Abierta la inscripción

Los participantes podrán inscribirse a partir de hoy, a través de un formulario web disponible en https://onlinerun.com.ar/maratonunl2025

Para más información ingresar a https://unlp.edu.ar/maraton/ o comunicarse a maraton.unlp@presi.com.ar

