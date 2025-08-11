Quilmes define candidatos: oficializan listas de Fuerza Patria y La Libertad Avanza

Horas clave de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
Dos de las principales fuerzas políticas que competirán en las próximas elecciones de concejales en Quilmes, Fuerza Patria y La Libertad Avanza, oficializaron a sus candidatos.
La intendenta Mayra Mendoza, quien también se postula como legisladora por la Tercera Sección Electoral, utilizó sus redes sociales para presentar a la lista que encabeza la primera candidata a concejal, Ceci Soler. En una publicación acompañada por varias fotografías tomadas en el Parque del Ribera, la jefa comunal expresó que los integrantes de su lista son "un conjunto de vecinos y vecinas de la ciudad que venimos trabajando por ella desde hace más de cinco años".
Los candidatos a concejales de Fuerza Patria se conforman de la siguiente manera:
Ceci Soler
Cesar Sebastian Garcia
Florencia Aldana Baez Brezovec
Nicolas Andres Mellino
Claudia Vanina Campora
Ramon Eladio Arce
Berenice Ivana Latorre De Caro
Pedro Jose Gomez
Mari Luz Mendoza Soto
Gabriel Alejandro Fiori
Eva Estrella Esperanza Torres
Carlos Alberto Leiva
La lista de consejeros escolares de Fuerza Patria está integrada por:
Ruben Fabian Ursino
Adriana Valeria Lopez
Jose Luis Hiza
Karen Giselle Alarcon
Facundo Manuel Ferrando.
Por su parte, La Libertad Avanza también presentó oficialmente a sus candidatos a concejales y consejeros escolares. La lista, que aparece en una foto junto a los actuales ediles libertarios Ricardo Rij y Estefanía Albasetti, está encabezada por Osvaldo Daniel Rolon.
Los candidatos a concejales de La Libertad Avanza son:
Osvaldo Daniel Rolon
Sabrina Gisela Robles Morguen
Leandro Andres Goria
Alexia Keila Lusquiños
Federico Elian Rodriguez
Sol Selene Florencia Bosco
Agustin Hector Longobardi
Amalia Jorgelina Kos Grabar
Marcos Agustin Urquiza
Berta Victoria Villalba
Omar Roberto Caccagui
Denise Lorelei Vanoti
Los candidatos a consejeros escolares de La Libertad Avanza son:
Javier Danilo D’Angelo
Yamila Celeste Aranda
Ruben Carlos Gatti
Aldana Di Giuseppe Samowerskyj
Ricardo Emilio Centurion
Los ciudadanos de Quilmes tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en las próximas elecciones, en las que ambas fuerzas políticas buscarán obtener una mayoría en el Concejo Deliberante.
