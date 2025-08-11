Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

Quilmes define candidatos: oficializan listas de Fuerza Patria y La Libertad Avanza

Quilmes define candidatos: oficializan listas de Fuerza Patria y La Libertad Avanza
11 de Agosto de 2025 | 08:23

Escuchar esta nota

Dos de las principales fuerzas políticas que competirán en las próximas elecciones de concejales en Quilmes, Fuerza Patria y La Libertad Avanza, oficializaron a sus candidatos.

La intendenta Mayra Mendoza, quien también se postula como legisladora por la Tercera Sección Electoral, utilizó sus redes sociales para presentar a la lista que encabeza la primera candidata a concejal, Ceci Soler. En una publicación acompañada por varias fotografías tomadas en el Parque del Ribera, la jefa comunal expresó que los integrantes de su lista son "un conjunto de vecinos y vecinas de la ciudad que venimos trabajando por ella desde hace más de cinco años".

Los candidatos a concejales de Fuerza Patria se conforman de la siguiente manera:

  1. Ceci Soler

  2. Cesar Sebastian Garcia

  3. Florencia Aldana Baez Brezovec

  4. Nicolas Andres Mellino

  5. Claudia Vanina Campora

  6. Ramon Eladio Arce

  7. Berenice Ivana Latorre De Caro

  8. Pedro Jose Gomez

  9. Mari Luz Mendoza Soto

  10. Gabriel Alejandro Fiori

  11. Eva Estrella Esperanza Torres

  12. Carlos Alberto Leiva

La lista de consejeros escolares de Fuerza Patria está integrada por:

  1. Ruben Fabian Ursino

  2. Adriana Valeria Lopez

  3. Jose Luis Hiza

  4. Karen Giselle Alarcon

  5. Facundo Manuel Ferrando.

 

Por su parte, La Libertad Avanza también presentó oficialmente a sus candidatos a concejales y consejeros escolares. La lista, que aparece en una foto junto a los actuales ediles libertarios Ricardo Rij y Estefanía Albasetti, está encabezada por Osvaldo Daniel Rolon.

Los candidatos a concejales de La Libertad Avanza son:

  1. Osvaldo Daniel Rolon

  2. Sabrina Gisela Robles Morguen

  3. Leandro Andres Goria

  4. Alexia Keila Lusquiños

  5. Federico Elian Rodriguez

  6. Sol Selene Florencia Bosco

  7. Agustin Hector Longobardi

  8. Amalia Jorgelina Kos Grabar

  9. Marcos Agustin Urquiza

  10. Berta Victoria Villalba

  11. Omar Roberto Caccagui

  12. Denise Lorelei Vanoti

Los candidatos a consejeros escolares de La Libertad Avanza son:

  1. Javier Danilo D’Angelo

  2. Yamila Celeste Aranda

  3. Ruben Carlos Gatti

  4. Aldana Di Giuseppe Samowerskyj

  5. Ricardo Emilio Centurion

Los ciudadanos de Quilmes tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en las próximas elecciones, en las que ambas fuerzas políticas buscarán obtener una mayoría en el Concejo Deliberante.

