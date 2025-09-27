Triple crimen: trasladan a máxima seguridad en Jujuy al sospechoso detenido en Bolivia bajo fuerte operativo

La paralización de 12 edificios de ABES Constructora causa preocupación en La Plata
La paralización de 12 edificios de ABES Constructora causa preocupación en La Plata
El Lobo, con necesidad de sumar, recibe esta tarde en el Bosque al Central de Di María
Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones
“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
VIDEO.- Así llegó el plantel de Gimnasia al Bosque, en donde ya se vive la previa
En un partido durísimo Los Pumas le presentan batalla a los Springboks
Una pareja se juntó a cenar en City Bell pero el encuentro terminó teñido de sangre: gritos, insultos y puntazo
Comercios rechazan nuevas listas de precios con subas de 9% y reclaman que se acomoden a la baja del dólar
El Atlético de Julián recibe al Real de Mastantuono en el derby de Madrid
Afloja la lluvia en La Plata pero llegan las ráfagas de viento: así sigue el tiempo este finde
La trastienda del salvataje de EEUU y la jugada de la soja, las vías de reoxigenación para el "round" de octubre
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
Triple crimen de Varela: extraditan al quinto sospechoso tras ser detenido en Bolivia
Mauro Icardi no recibió a la China Suárez en Estambul y causó sorpresa: dónde estaba y qué hacía
La Unidad 9 de La Plata realizó un simulacro de incendio junto a Bomberos de Villa Elvira
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más
¡Imposible aburrirse este sábado en La Plata! Toda la agenda cultural
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lázaro Sotacuro, capturado en Villazón por el triple homicidio de Florencio Varela, será alojado en el penal de Gorriti. Estuvo en audiencia en La Quiaca.
Escuchar esta nota
Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales sospechosos del brutal triple homicidio de Florencio Varela, está siendo trasladado este mediodía desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, donde será alojado en una unidad de máxima seguridad. La medida se produce tras su captura el jueves por la tarde en la ciudad boliviana de Villazón y su posterior entrega a las autoridades argentinas.
El operativo de captura se realizó en una hostería cercana al puente internacional, en un trabajo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y las fuerzas de seguridad de Bolivia. Sotacuro fue cruzado a territorio argentino en la madrugada del viernes, alrededor de las 3:00.
Durante la mañana de este sábado, el detenido permaneció en La Quiaca participando de una audiencia judicial. Se esperaba que su traslado comenzara a las 12:00, con una hora de llegada estimada a la capital jujeña a las 15:30.
El operativo es de máxima seguridad y está a cargo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), la fuerza de élite de la Policía de Jujuy. Desde su llegada al país, Sotacuro estuvo custodiado por un gran número de efectivos de la Brigada de Investigaciones, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y el Grupo Operativo Frontera.
Según se supo, el destino final del detenido será el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy, donde ingresará directamente al pabellón de máxima seguridad. La decisión fue coordinada por las autoridades judiciales y de seguridad para garantizar las condiciones de detención.
Sotacuro quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza. El procedimiento en Jujuy fue supervisado por el fiscal de investigación Omar Alberto Mendivil y el ayudante fiscal Luis Cavanna, en el marco de la colaboración con la justicia bonaerense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí