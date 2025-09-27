Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Triple crimen: trasladan a máxima seguridad en Jujuy al sospechoso detenido en Bolivia bajo fuerte operativo

Lázaro Sotacuro, capturado en Villazón por el triple homicidio de Florencio Varela, será alojado en el penal de Gorriti. Estuvo en audiencia en La Quiaca.

Triple crimen: trasladan a máxima seguridad en Jujuy al sospechoso detenido en Bolivia bajo fuerte operativo
27 de Septiembre de 2025 | 13:36

Escuchar esta nota

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales sospechosos del brutal triple homicidio de Florencio Varela, está siendo trasladado este mediodía desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, donde será alojado en una unidad de máxima seguridad. La medida se produce tras su captura el jueves por la tarde en la ciudad boliviana de Villazón y su posterior entrega a las autoridades argentinas.

El operativo de captura se realizó en una hostería cercana al puente internacional, en un trabajo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y las fuerzas de seguridad de Bolivia. Sotacuro fue cruzado a territorio argentino en la madrugada del viernes, alrededor de las 3:00.

Audiencia en La Quiaca y operativo cerrojo

Durante la mañana de este sábado, el detenido permaneció en La Quiaca participando de una audiencia judicial. Se esperaba que su traslado comenzara a las 12:00, con una hora de llegada estimada a la capital jujeña a las 15:30.

El operativo es de máxima seguridad y está a cargo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), la fuerza de élite de la Policía de Jujuy. Desde su llegada al país, Sotacuro estuvo custodiado por un gran número de efectivos de la Brigada de Investigaciones, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y el Grupo Operativo Frontera.

Destino final: el penal de Gorriti

Según se supo, el destino final del detenido será el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy, donde ingresará directamente al pabellón de máxima seguridad. La decisión fue coordinada por las autoridades judiciales y de seguridad para garantizar las condiciones de detención.

Sotacuro quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza. El procedimiento en Jujuy fue supervisado por el fiscal de investigación Omar Alberto Mendivil y el ayudante fiscal Luis Cavanna, en el marco de la colaboración con la justicia bonaerense.

