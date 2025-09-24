Los domingos, EL DIA rompe la monotonía y llega con temas fuera de agenda

24 de Septiembre de 2025 | 17:24

Ante el hastío de los temas de agenda, como la volatilidad del dólar o los crímenes como consecuencia de la inseguridad, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: hablar de lo que otros medios no hablan...

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés.

• Crucigramas, sudokus y ajedrez: el gimnasio invisible del cerebro

Son formas simples de ejercitar la mente. La ciencia muestra que estas actividades ayudan a fortalecer la memoria, retrasar la aparición de síntomas de deterioro y sumar bienestar cotidiano.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

• Colágeno en deportistas: ¿suplemento necesario o aditivo sin sentido?

• Poner la mente en blanco: cuando el silencio interior se vuelve saludable

Es una forma de ayudar al cerebro a organizar información y potenciar la creatividad. Técnicas simples como la respiración lenta o la desconexión consciente permiten alcanzar este estado de calma y claridad.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

• La ciencia detrás de las mentiras: cómo detectar un falso amigo

Según estudios, no existen gestos universales que delaten a un mentiroso. La clave está en escuchar el contenido, detectar contradicciones y ser conscientes de que la confianza puede cegarnos.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.