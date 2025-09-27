VIDEO.- Así fue recibido el Fideo Di María en su llegada al Bosque

Ángel Di María, el Fideo, ya está en el estadio del Bosque, en donde esta tarde Gimnasia recibirá a Rosario Central. La presencia del campeón del mundo con la Selección Nacional implica un condimento extra en un partido en el que ambos equipos ponen en juego tres puntos que valen oro.

El Fideo es el jugador franquicia del club rosarino. No es para menos por lo que hizo con la Selección. En el torneo viene de convertirle a Boca y también en el clásico con Newell's, en lo que fueron los dos goles más importantes desde que retornó al Canalla.

De esta forma, en lo que va del campeonato, Di María redondea una gran performance. Es por eso que esta tarde la defensa del Lobo tendrá la misión difícil de contener la velocidad y habilidad del atacante de élite.

Más allá de que hoy Di María es una potencial amenaza para las líneas defensivas de Orfila, al bajar del micro muchos niños se acercaron para saludarlo y él no se ahorró en saludos.

Hasta ahora Central disputó tres encuentros como visitante y su producción ha sido superior a la de local. Abrió esa serie con un triunfo en la cancha de Lanús, gracias a un penal convertido por Ángel Di María, y luego consiguió rescatar un empate en Tucumán en un partido de trámite discreto pero valioso para sumar.

El compromiso en Junín ante Sarmiento quedó trunco por la lluvia cuando apenas había concluido el primer tiempo, por lo que no terminó de contabilizarse. De todos modos, el saldo general muestra que cada vez que salió de Rosario el equipo respondió con firmeza.