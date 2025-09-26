Quilmes Mi Casa realiza cena anual para sostener la ayuda a personas en situación de calle

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
El programa social Quilmes Mi Casa realizará este viernes 26 de septiembre su 16ª Cena Anual en Quilmes, con el objetivo de recaudar fondos para sostener la asistencia a personas en situación de calle durante 2026. El dinero que recaude la Fundación Hechos servirá para continuar brindando viandas de alimento y atención a niños y adultos en situación de calle por un año más.
El programa, impulsado por la Fundación Hechos y la Iglesia del Encuentro, llevará adelante su Cena Anual, un encuentro solidario en el que se presentará un balance de lo realizado durante el último año. Con este evento, la organización buscará sumar nuevos apoyos para continuar con la labor. Desde la organización remarcan que todas las actividades se sostienen exclusivamente con donaciones voluntarias, sin aportes estatales. Esta situación hace imprescindible el acompañamiento de la comunidad.
En un contexto económico cada vez más difícil, Quilmes Mi Casa amplió en los últimos meses su tarea en las calles de la ciudad. La tarea incluye la entrega de viandas, la realización de recorridos extendidos, la contención a nuevas familias y el ofrecimiento de un espacio de diálogo con quienes atraviesan la dura realidad de vivir en la calle. Desde la Fundación Hechos afirmaron que muchas veces estas personas se vuelven invisibles para los transeúntes del centro. Por ello, su compromiso es que no se conviertan en parte del paisaje.
El programa nació en 2009 con el objetivo de asistir a niños, jóvenes y adultos en situación o riesgo de calle. El proyecto se sostiene gracias a la tarea constante de voluntarios que apuestan a tender una mano solidaria. La Cena Anual se realizará en un ambiente familiar y de camaradería, con un menú especial y un programa pensado para disfrutar. El valor de la tarjeta se fijó en 35 mil pesos, con promociones especiales para quienes reserven una mesa completa. Los interesados en adquirir entradas pueden comunicarse por WhatsApp al 11 5979 7099, al teléfono fijo 4253-0001 o ingresar a https://fundacionhechos.org.ar/cenasolidaria/.
