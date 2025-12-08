Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance con fotos desde Japón

Katy Perry y Justin Trudeau decidieron terminar con las especulaciones y confirmaron su relación compartiendo en redes sociales una serie de imágenes tomadas durante la estadía de la cantante en Japón, donde continúa con su Lifetimes Tour.

Tras meses de rumores, encuentros a escondidas y una visita diplomática inesperada, ambos publicaron fotografías y videos en Instagram que dejan en claro el vínculo afectivo que mantienen desde mediados de este año.

La publicación, compartida durante el fin de semana, está acompañada por la frase: “Días en Tokio durante la gira y algo más”. Entre el material se puede ver una selfie en la que aparecen muy juntos bajo la luz otoñal, y un video donde disfrutan de una cena mientras intercambian miradas cómplices.

Este “debut digital” llega luego de un prolongado intento por mantener la relación lejos de los medios. Según informó People, Trudeau empezó a acercarse a la artista en julio, cuando coincidieron en Montreal, e incluso habría viajado a California para verla durante un receso de su tour. “Tienen una química natural. A ella le resulta muy atractivo y él siempre fue muy respetuoso”, aseguró una fuente cercana.

Las primeras sospechas surgieron después de que fueran vistos cenando juntos en Montreal. En ese entonces, Perry atravesaba la reciente separación de Orlando Bloom, ocurrida en junio, con quien comparte la crianza de su hija de cinco años, Daisy Dove. Trudeau también venía de un divorcio: su ruptura con Sophie Grégoire se había confirmado en 2023, tras 18 años de matrimonio.

Durante el verano volvieron a aparecer en distintas ocasiones, especialmente mientras la cantante recorría varios países con su gira. En septiembre, allegados aseguraban que ambos buscaban mantener la relación en la mayor discreción posible, aunque reconocían que estaban “muy involucrados el uno con el otro”.

La pareja reapareció públicamente en octubre, al festejar el cumpleaños número 41 de Perry en un espectáculo del cabaret Crazy Horse. Allí fueron fotografiados de la mano, sonrientes y sin intentar ocultarse.

La confirmación definitiva llegó durante la visita de la artista y Trudeau a Japón. En un alto de la gira, ambos se reunieron con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko, en un encuentro diplomático que tuvo lugar el 3 de diciembre y que tomó por sorpresa a los seguidores de Perry.

Kishida compartió la reunión en Twitter, escribiendo: “El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau vino a Japón con su pareja y se unió a mi esposa y a mí para almorzar. Durante su mandato colaboramos en fortalecer los lazos bilaterales, incluso en el ‘Plan de Acción Japón-Canadá’. Me alegra mantener esta amistad de esta manera”.

Trudeau respondió de manera cordial: “Fue un placer verte, Katy y yo estamos encantados de haber podido compartir ese momento con vos y con Yuko. Gracias por tu amistad y por tu compromiso con un futuro mejor para todos”.