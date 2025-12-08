Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV
Video y fotos.- En City Bell, los hinchas fueron a darle el aliento al Pincha
Galería de fotos y videos.- En el Bosque y el Mondongo: las adyacencias y una previa que se vivió desde temprano
Cinco años sin Sabella: Estudiantes lo recuerda en la previa del clásico platense
Los ganadores del súper sorteo clásico: EL DIA regala remeras del Lobo y el León
No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito
Grave accidente en 1 y 32: un ciclista perdió el control en el paso a nivel y lucha por su vida
Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
“No somos mecheros vip”, el descargo de los argentinos acusados de robo en Miami
ATE ratificó el paro de mañana contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno: cómo afectará en La Plata
Marixa Balli, en medio del éxito de MasterChef: “Cómo les gusta destrozarme”
Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance con fotos desde Japón
Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana
¡Atención! Mañana cierra el paso a nivel de 1 y 44: el mapa de desvíos y cuándo reabre
Horror en Indonesia: asciende a 961 los muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra
Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia
El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más
Sin mencionar a Maduro, el Gobierno pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
Recambio en el Concejo local, que se polariza entre el PJ y LLA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Katy Perry y Justin Trudeau decidieron terminar con las especulaciones y confirmaron su relación compartiendo en redes sociales una serie de imágenes tomadas durante la estadía de la cantante en Japón, donde continúa con su Lifetimes Tour.
Tras meses de rumores, encuentros a escondidas y una visita diplomática inesperada, ambos publicaron fotografías y videos en Instagram que dejan en claro el vínculo afectivo que mantienen desde mediados de este año.
La publicación, compartida durante el fin de semana, está acompañada por la frase: “Días en Tokio durante la gira y algo más”. Entre el material se puede ver una selfie en la que aparecen muy juntos bajo la luz otoñal, y un video donde disfrutan de una cena mientras intercambian miradas cómplices.
Este “debut digital” llega luego de un prolongado intento por mantener la relación lejos de los medios. Según informó People, Trudeau empezó a acercarse a la artista en julio, cuando coincidieron en Montreal, e incluso habría viajado a California para verla durante un receso de su tour. “Tienen una química natural. A ella le resulta muy atractivo y él siempre fue muy respetuoso”, aseguró una fuente cercana.
Las primeras sospechas surgieron después de que fueran vistos cenando juntos en Montreal. En ese entonces, Perry atravesaba la reciente separación de Orlando Bloom, ocurrida en junio, con quien comparte la crianza de su hija de cinco años, Daisy Dove. Trudeau también venía de un divorcio: su ruptura con Sophie Grégoire se había confirmado en 2023, tras 18 años de matrimonio.
Durante el verano volvieron a aparecer en distintas ocasiones, especialmente mientras la cantante recorría varios países con su gira. En septiembre, allegados aseguraban que ambos buscaban mantener la relación en la mayor discreción posible, aunque reconocían que estaban “muy involucrados el uno con el otro”.
La pareja reapareció públicamente en octubre, al festejar el cumpleaños número 41 de Perry en un espectáculo del cabaret Crazy Horse. Allí fueron fotografiados de la mano, sonrientes y sin intentar ocultarse.
La confirmación definitiva llegó durante la visita de la artista y Trudeau a Japón. En un alto de la gira, ambos se reunieron con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko, en un encuentro diplomático que tuvo lugar el 3 de diciembre y que tomó por sorpresa a los seguidores de Perry.
Kishida compartió la reunión en Twitter, escribiendo: “El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau vino a Japón con su pareja y se unió a mi esposa y a mí para almorzar. Durante su mandato colaboramos en fortalecer los lazos bilaterales, incluso en el ‘Plan de Acción Japón-Canadá’. Me alegra mantener esta amistad de esta manera”.
Trudeau respondió de manera cordial: “Fue un placer verte, Katy y yo estamos encantados de haber podido compartir ese momento con vos y con Yuko. Gracias por tu amistad y por tu compromiso con un futuro mejor para todos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí