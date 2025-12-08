Punta Lara: se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
La madrugada de ayer terminó con un dramático desenlace en la zona de Almirante Brown y 128, en Punta Lara, donde un joven de 25 años falleció tras arrojarse al Río de la Plata. El hecho movilizó a personal de distintas áreas que trabajaron durante más de tres horas en un intento contrarreloj por salvarlo. Todo comenzó alrededor de las 3.20, cuando un móvil del Comando Patrulla fue enviado al camping “La Familia” después de dos llamados al 911. Al llegar, los agentes localizaron a un joven vestido con campera roja, luego identificado como Diego Rodrigo Barboza.
De acuerdo a voceros, Barboza había irrumpido minutos antes en el camping vociferando que había sido víctima de un ilícito, lo que generó tensión entre los presentes. La dueña del lugar intervino y decidió trasladarlo en su camioneta junto a su pareja y su hija para llevarlo hasta su casa. Como no tenía impedimentos legales, la policía se retiró del predio.
Sin embargo, a las 3.40, el patrullero volvió a cruzarse con la camioneta de la mujer, quien les hizo señas de emergencia: Barboza se había arrojado del vehículo en movimiento y había corrido hasta el murallón del río. Instantes después, vecinos comenzaron a gritar que el joven se había lanzado al agua.
A partir de ese momento se activó un amplio dispositivo: patrulleros, bomberos, prefectura y personal médico trabajaron coordinadamente para hallarlo. Los presentes intentaron acercarle una soga desde la costa, pero no lograron alcanzarlo. En paralelo, un hombre que iba al volante de la camioneta sufrió una crisis nerviosa y debió ser trasladado por el SAME.
Bomberos continuaron la búsqueda hasta que, pasadas las 4.10, lograron ubicar al joven y retirarlo del agua. Minutos después, personal médico confirmó su fallecimiento en el lugar. Se preservó la zona para las pericias y se secuestró la camioneta involucrada.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía N.º 5, que inició actuaciones por averiguación de causales de muerte.
