Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |CORRIDA, DESESPERACIÓN Y UN FINAL FATAL

Punta Lara: se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado

8 de Diciembre de 2025 | 01:09
Edición impresa

La madrugada de ayer terminó con un dramático desenlace en la zona de Almirante Brown y 128, en Punta Lara, donde un joven de 25 años falleció tras arrojarse al Río de la Plata. El hecho movilizó a personal de distintas áreas que trabajaron durante más de tres horas en un intento contrarreloj por salvarlo. Todo comenzó alrededor de las 3.20, cuando un móvil del Comando Patrulla fue enviado al camping “La Familia” después de dos llamados al 911. Al llegar, los agentes localizaron a un joven vestido con campera roja, luego identificado como Diego Rodrigo Barboza.

De acuerdo a voceros, Barboza había irrumpido minutos antes en el camping vociferando que había sido víctima de un ilícito, lo que generó tensión entre los presentes. La dueña del lugar intervino y decidió trasladarlo en su camioneta junto a su pareja y su hija para llevarlo hasta su casa. Como no tenía impedimentos legales, la policía se retiró del predio.

Sin embargo, a las 3.40, el patrullero volvió a cruzarse con la camioneta de la mujer, quien les hizo señas de emergencia: Barboza se había arrojado del vehículo en movimiento y había corrido hasta el murallón del río. Instantes después, vecinos comenzaron a gritar que el joven se había lanzado al agua.

A partir de ese momento se activó un amplio dispositivo: patrulleros, bomberos, prefectura y personal médico trabajaron coordinadamente para hallarlo. Los presentes intentaron acercarle una soga desde la costa, pero no lograron alcanzarlo. En paralelo, un hombre que iba al volante de la camioneta sufrió una crisis nerviosa y debió ser trasladado por el SAME.

Bomberos continuaron la búsqueda hasta que, pasadas las 4.10, lograron ubicar al joven y retirarlo del agua. Minutos después, personal médico confirmó su fallecimiento en el lugar. Se preservó la zona para las pericias y se secuestró la camioneta involucrada.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N.º 5, que inició actuaciones por averiguación de causales de muerte.

LE PUEDE INTERESAR

Maniataron a una jubilada en medio de un asalto en Villa Elisa

LE PUEDE INTERESAR

Reventaron una pared y vaciaron una empresa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final

Los alcances del feriado nacional

Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Golpe en La Boca: Racing sacó chapa y es finalista

Clima caliente e insultos en la previa del partido

El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino
Últimas noticias de Policiales

De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso

La inseguridad vial y un cierre de año trágico

Susto y caos en un teatro, con platenses afectados

Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos
Espectáculos
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
Gaby Sabatini, de visita por La Plata
El hijo de Yiya Murano contra la serie: “Lo bloquearon”
Valdés sobre Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”
Información General
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional
Aeropuerto de Comodoro evacuado por amenaza
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Deportes
El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
El estadio abrirá sus puertas a partir de las 13
¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?
Son de la Liga y fanas de Gimnasia y Estudiantes
Definiciones mano a mano, el morbo extra que generan los clásicos
La Ciudad
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
Actividades extracurriculares: el gasto invisible que preocupa a los padres
El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España
Misión “armar el árbol navideño”: entre cuidar el bolsillo y la tradición

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla