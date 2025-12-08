Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Supertransmi de La Redonda: seguí el clásico platense

Deportes

Estudiantes vs Racing, la final del Torneo Clausura 2025: qué día y a qué hora se juega en Santiago

Estudiantes vs Racing, la final del Torneo Clausura 2025: qué día y a qué hora se juega en Santiago
8 de Diciembre de 2025 | 19:09

Escuchar esta nota

Estudiantes de La Plata superó 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata por las semifinales del Torneo Clausura y clasificó a la final del certamen.

El único gol del encuentro lo marcó Tiago Palacios a los 16 minutos del segundo tiempo.

El “Pincha” enfrentará a Racing el próximo sábado en Santiago del Estero a partir de las 21:00.

