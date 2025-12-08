Cinco años sin Alejandro Sabella: Estudiantes lo recuerda en la previa del clásico platense

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV
Este lunes 8 de diciembre del 2025, se cumplen cinco años de la partida de Alejandro Sabella, un hombre del fútbol que dejó su granito de arena y aplicó sus conocimientos y experiencias, en cada lugar donde estuvo. El aniversario se encuentra atravesado por una fecha especial: desde las 17 hs, Estudiantes visita a Gimnasia por el pase a la final del Torneo Clausura, donde quién se imponga en el resultado, se medirá con Racing que viene de ganarle a Boca.
El ex jugador y DT de Estudiantes, falleció el 8 de diciembre de 2020 a los 66 años y su legado sigue presente en el fútbol argentino y sobre todo, en el seleccionado nacional, donde estuvo muy cerca de ser campeón del mundo.
Una de las últimas apariciones públicas de Sabella durante ese fatídico 2020 fue su regreso al predio de la AFA en Ezeiza. En aquel entonces el ex DT fue invitado por el presidente Claudio Tapia y ambos recorrieron el predio que había pisado por última vez después de la final perdida ante Alemania en el estadio Maracaná.
“Con tu enseñanza como premisa, con tu legado como bandera. Te extrañamos todos los días, Profesor. ¡Guíanos desde tu lugar!”, escribió Estudiantes en sus cuentas oficiales, con dos imágenes de Pachorra.
Con tu enseñanza como premisa, con tu legado como bandera. Te extrañamos todos los días, Profesor. ¡Guianos desde tu lugar! 🙏🇦🇹 pic.twitter.com/GDvsmj5btO— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 8, 2025
“El destino hizo coincidir la fecha de partida de uno de los mejores profesores de nuestra Escuela con un Clásico crucial. Hoy también la vida por los colores como lo hizo y haría el magno” y “5 años ya! Duele mucho.. Fue un hombre capaz de mantener una conducta inalterable como jugador, y técnico. El club siempre estuvo primero. Los valores y el respeto fue lo que transmitió siempre. Está frase fue su estilo de vida! ¡Se te extraña! Seguí alentando desde arriba”, son algunos de los comentarios que compartieron los hinchas.
Silvina Rossi, su compañera de vida, escribió en su cuenta de Instagram: “Hoy vuelvo a ese instante, a tu mano tibia, a tu manera de abrazar con silencio, a la fe profunda que te guiaba en cada paso”. “Sé que estás. En la luz que me acompaña, en las fuerzas que me sostienen, en la paz que me abraza cuando te pienso”, siguió.
Y cerró: “Cinco años sin vos… y al mismo tiempo, toda una vida con vos. Gracias por haber sido mi certeza y mi amor más noble. Te honro, te celebro y te llevo conmigo siempre”.
