ATE ratificó el paro de mañana contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno: cómo afectará en La Plata

Acusan al presidente Milei de pretender "que no haya más indemnizaciones" y "que desaparezca la organización sindical"
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realizará este martes 9 un paro en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso. Se trata de una medida a la cual ATE Provincia de Buenos Aires anunció que se plegará, por lo que tendrá impacto en La Plata en las distintas dependencias de la administración pública.
El secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, aseguró que, con estas modificaciones, la gestión del presidente Javier Milei “quiere que desaparezca la organización sindical”, como así también los convenios colectivos.
“Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte. Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal”, indicó.
Asimismo, señaló que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy, secretarios generales de las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), “hablaron con el triunvirato de la CGT” para que puedan “tomar medidas en conjunto”, pero independientemente de que eso se logre o no, el paro convocado por ATE se hará.
