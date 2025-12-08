Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre

Política y Economía

ATE ratificó el paro de mañana contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno: cómo afectará en La Plata

Acusan al presidente Milei de pretender "que no haya más indemnizaciones" y "que desaparezca la organización sindical"

ATE ratificó el paro de mañana contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno: cómo afectará en La Plata
8 de Diciembre de 2025 | 13:26

Escuchar esta nota

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realizará este martes 9 un paro en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso. Se trata de una medida a la cual ATE Provincia de Buenos Aires anunció que se plegará, por lo que tendrá impacto en La Plata en las distintas dependencias de la administración pública.

El secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, aseguró que, con estas modificaciones, la gestión del presidente Javier Milei “quiere que desaparezca la organización sindical”, como así también los convenios colectivos.

“Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte. Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal”, indicó.

Asimismo, señaló que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy, secretarios generales de las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), “hablaron con el triunvirato de la CGT” para que puedan “tomar medidas en conjunto”, pero independientemente de que eso se logre o no, el paro convocado por ATE se hará.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata

Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia

Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
+ Leidas

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV

Alak, previo al Gimnasia - Estudiantes, admitió por quién irá en la final: "Me alegraría profundamente que..."

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado

VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal
Últimas noticias de Política y Economía

Sin mencionar a Maduro, el Gobierno pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo

Bolivar: bautizaron el Tecnam S-166 en un día de fiesta en el Aeroclub

Chivilcoy: Vialidad Provincial reparó el acceso a la Escuela Agraria

Tandil: Amar Azul inauguró la Fiesta del Queso ante una multitud
Deportes
Se termnó el "Biri Biri": Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito
VIDEO.- Así viven la previa los hinchas Triperos en el bosque, a horas del clásico Gimnasia vs Estudiantes
Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana
Alak, previo al Gimnasia - Estudiantes, admitió por quién irá en la final: "Me alegraría profundamente que..."
EN VIVO - El clásico de La Plata ya se juega en La Redonda: seguí la previa y el minuto a minuto por streaming
Espectáculos
El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
¿A qué vino Gaby Sabatini a La Plata?
Policiales
No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito
Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
La inseguridad vial y un cierre de año trágico
Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados
Información General
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla