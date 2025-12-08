Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él

Familiares de Daniel Sebastián Oviedo, quien falleció en febrero pasado en el Hospital Italiano de La Plata

Más de seis meses transcurrieron desde el inicio de la investigación por el fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo y todavía muchas personas continúan con la incertidumbre de si un familiar murió a causa de él.

En mayo de este año la Justicia comenzó a investigar la posible vinculación de ampollas de fentanilo contaminadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae MLB y Ralstonia pickettii en varias muertes ocurridas en hospitales de La Plata y Rosario. Si bien hasta el momento el juez Ernesto Kreplak analiza en la causa un total de 173 fallecimientos, las sospechas de más víctimas continúan acumulándose.

Semana tras semana familiares de pacientes fallecidos a quienes se les inyectó fentanilo en hospitales de La Plata y Rosario por recomendación médica se suman grupos de WhatsApp y redes sociales de padres, hermanos e hijos de víctimas.

Muchos de ellos viven con la angustiosa duda de si el opioide utilizado en sus seres queridos pertenecía a los lotes 31.202, que contaba con 154.530 ampollas contaminadas, y 31.244 con 151.430 unidades, aunque sigue la sospecha de que son muchos más lo que no están bajo investigación.

Frente a este escenario de incertidumbre, quienes llevan adelante la representación de familiares de víctimas o aquellos que por fuerza se convirtieron en “expertos” en la causa ayudan a que las personas que sospechan puedan acceder a la principal información para ingresar a la causa: qué lote le suministraron al su ser querido.

Si este dato -al que se puede acceder a partir de la historia clínica y el parte del hospital- llegara a coincidir con el de alguna de las partidas contaminada, las familias de las víctimas pueden acercarse a la Justicia para que su caso se incorpore al expediente.

FALLAS Y OCULTAMIENTOS

A principios de noviembre se dio a conocer un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia que determinó que el opioide contaminado fue el factor determinante en al menos 38 muertes.

Conforme al escrito, a fines de octubre se realizó una actualización del primer informe dado a conocer por una junta médica sobre las muertes en la causa por el fentanilo adulterado y en esta ocasión se analizaron 20 casos más, lo que determinó un nuevo resultado alarmante.

De acuerdo con el informe, en 38 de las 40 muestras analizadas se comprobó que la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de los pacientes”. Acerca de los dos casos restantes, se indicó que no se permitió establecer un vínculo directo.

A su vez, una Comisión Especial de la Cámara de Diputados de la Nación realizó una investigación durante meses para poder constatar que ocurrió y las responsabilidades detrás de la peor tragedia sanitaria del país.

Esa Comisión presentó el martes pasado el informe final donde establece que el Estado argentino no pudo garantizar la trazabilidad del fentanilo ni el control efectivo de los laboratorios.

El informe legislativo señala también que los hospitales ocultaron casos, que hubo documentación armada “a posteriori” por parte de las autoridades de ambos laboratorios y que los organismos de control actuaron tarde y de manera deficiente.

Para los integrantes de la Comisión el resultado es claro: las muertes por fentanilo contaminado no fueron un accidente, sino una cadena de fallas evitables, ocultamientos, falta de control y un laboratorio que operaba con registros inconsistentes, los cuales fueron confirmados hasta por los propios empleados.