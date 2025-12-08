“No somos mecheros vip”, el descargo de los argentinos acusados de robo en Miami

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV
Dos de los cinco argentinos que están acusados de robo en un shopping de Miami, Estados Unidos, hablaron por primera vez y expusieron que “no somos mecheros vip” y que se trató de un “episodio confuso”. A fines de enero de 2026 deberán regresar a dicho país para continuar con la causa.
“No somos mecheros vip, somos trabajadores”, manifestaron Mauricio y Juan Pablo, quienes explicaron cómo es la situación luego de ser acusados por la Justicia estadounidense de robar en diversos locales del Dolphin Mall.
Ambos explicaron que ingresaron al shopping con los otros tres amigos y que tenían valijas vacías para poner todo lo que compraban: “En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que ahí nos llevan a la comisaría”.
“Al día siguiente nos leyeron los cargos, impusieron la fianza para la excarcelación y no nos defendimos porque no era la instancia”, remarcaron. “Somos independientes. Lo único que hacemos es trabajar”, manifestaron los dos mendocinos en diálogo con el medio TN.
Acerca de la situación actual, explicaron que ninguno fue deportado y que pagaron la fianza: “Salimos de Estados Unidos sin problema. Migratoriamente no hay ninguna causa en nuestra contra. Solo es un reporte”.
Se espera que sea un proceso arduo y extenso, por lo que el próximo 29 de enero deberán regresar a Estados Unidos para continuar con la causa. “Es simple esclarecer que acá no hay ninguna organización, ni tampoco que robaron”, señaló el abogado Roberto Castillo.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
