Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La Supertransmi de La Redonda: seguí el clásico platense

Policiales

“No somos mecheros vip”, el descargo de los argentinos acusados de robo en Miami

“No somos mecheros vip”, el descargo de los argentinos acusados de robo en Miami
8 de Diciembre de 2025 | 15:44

Escuchar esta nota

Dos de los cinco argentinos que están acusados de robo en un shopping de Miami, Estados Unidos, hablaron por primera vez y expusieron que “no somos mecheros vip” y que se trató de un “episodio confuso”. A fines de enero de 2026 deberán regresar a dicho país para continuar con la causa.

“No somos mecheros vip, somos trabajadores”, manifestaron Mauricio y Juan Pablo, quienes explicaron cómo es la situación luego de ser acusados por la Justicia estadounidense de robar en diversos locales del Dolphin Mall.

Ambos explicaron que ingresaron al shopping con los otros tres amigos y que tenían valijas vacías para poner todo lo que compraban: “En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que ahí nos llevan a la comisaría”.

“Al día siguiente nos leyeron los cargos, impusieron la fianza para la excarcelación y no nos defendimos porque no era la instancia”, remarcaron. “Somos independientes. Lo único que hacemos es trabajar”, manifestaron los dos mendocinos en diálogo con el medio TN.

Acerca de la situación actual, explicaron que ninguno fue deportado y que pagaron la fianza: “Salimos de Estados Unidos sin problema. Migratoriamente no hay ninguna causa en nuestra contra. Solo es un reporte”.

Se espera que sea un proceso arduo y extenso, por lo que el próximo 29 de enero deberán regresar a Estados Unidos para continuar con la causa. “Es simple esclarecer que acá no hay ninguna organización, ni tampoco que robaron”, señaló el abogado Roberto Castillo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata

Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia

Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
+ Leidas

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV

En la previa del clásico platense, Alak habló de fútbol, Racing y su vínculo con Gimnasia y Estudiantes

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda
Últimas noticias de Policiales

Grave accidente en 1 y 32: un ciclista perdió el control en el paso a nivel y lucha por su vida

No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito

Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá

De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
Espectáculos
Marixa Balli, en medio del éxito de MasterChef: “Cómo les gusta destrozarme”
Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance con fotos desde Japón
El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Deportes
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV
Cinco años sin Sabella: Estudiantes lo recuerda en la previa del clásico platense
Galería de fotos y videos.- En el Bosque y el Mondongo: las adyacencias y una previa que se vivió desde temprano
Video y fotos.- En City Bell, los hinchas fueron a darle el aliento al Pincha
El estadio colmado mucho antes del comienzo del clásico
Información General
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional
La Ciudad
¡Atención! Mañana cierra el paso a nivel de 1 y 44: el mapa de desvíos y cuándo reabre
Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre
El calor afloja un poco y ¿se viene la lluvia a La Plata?
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla