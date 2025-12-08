Horror en Indonesia: 961 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra, se intensifican labores de socorro

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) informó hoy que la cifra de muertos por las recientes inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental aumentó a 961. Mientras tanto, 293 personas continuaban desaparecidas, mientras los equipos conjuntos de búsqueda y rescate recuperaron 40 cadáveres más en las zonas afectadas.

“El equipo de búsqueda y rescate logró recuperar 40 cadáveres. En Aceh, el número de víctimas mortales aumentó en 23 para llegar a 389. En Sumatra Septentrional se encontraron nueve víctimas más, lo que elevó el total a 338. En Sumatra Occidental se recuperaron ocho cadáveres más, lo que elevó la cifra a 234”, señaló Abdul Muhari, jefe del Centro de Datos e Información de la BNPB, durante una conferencia de prensa retransmitida por el canal de YouTube de la agencia.

Añadió que el número de residentes desplazados aumentó considerablemente. “Ha habido un incremento de los evacuados en la regencia de Aceh Oriental y en la regencia de Bener Meriah, lo que eleva el número total de personas desplazadas a 1.057.482. Por supuesto, es nuestra responsabilidad en el puesto principal seguir optimizando la distribución de la ayuda para satisfacer las necesidades básicas de los centros de evacuación”, afirmó.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, presidió el domingo una reunión sobre la respuesta ante desastres y las labores de recuperación después de inspeccionar varias localidades afectadas en Aceh.

Dio instrucciones para reforzar las operaciones conjuntas en las que participan el ejército, la policía, la agencia nacional de búsqueda y rescate, la BNPB y los Gobiernos locales, en particular para acelerar la entrega de ayuda, garantizar la seguridad y restablecer la conectividad entre las regiones aisladas por el desastre.