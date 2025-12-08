Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La Supertransmi de La Redonda: seguí el clásico platense

El Mundo

Horror en Indonesia: 961 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra, se intensifican labores de socorro

Horror en Indonesia: 961 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra, se intensifican labores de socorro
8 de Diciembre de 2025 | 16:08

Escuchar esta nota

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) informó hoy que la cifra de muertos por las recientes inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental aumentó a 961. Mientras tanto, 293 personas continuaban desaparecidas, mientras los equipos conjuntos de búsqueda y rescate recuperaron 40 cadáveres más en las zonas afectadas.

“El equipo de búsqueda y rescate logró recuperar 40 cadáveres. En Aceh, el número de víctimas mortales aumentó en 23 para llegar a 389. En Sumatra Septentrional se encontraron nueve víctimas más, lo que elevó el total a 338. En Sumatra Occidental se recuperaron ocho cadáveres más, lo que elevó la cifra a 234”, señaló Abdul Muhari, jefe del Centro de Datos e Información de la BNPB, durante una conferencia de prensa retransmitida por el canal de YouTube de la agencia.

Añadió que el número de residentes desplazados aumentó considerablemente. “Ha habido un incremento de los evacuados en la regencia de Aceh Oriental y en la regencia de Bener Meriah, lo que eleva el número total de personas desplazadas a 1.057.482. Por supuesto, es nuestra responsabilidad en el puesto principal seguir optimizando la distribución de la ayuda para satisfacer las necesidades básicas de los centros de evacuación”, afirmó.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, presidió el domingo una reunión sobre la respuesta ante desastres y las labores de recuperación después de inspeccionar varias localidades afectadas en Aceh.

Dio instrucciones para reforzar las operaciones conjuntas en las que participan el ejército, la policía, la agencia nacional de búsqueda y rescate, la BNPB y los Gobiernos locales, en particular para acelerar la entrega de ayuda, garantizar la seguridad y restablecer la conectividad entre las regiones aisladas por el desastre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata

Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia

Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
+ Leidas

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV

En la previa del clásico platense, Alak habló de fútbol, Racing y su vínculo con Gimnasia y Estudiantes

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más

Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda
Últimas noticias de El Mundo

“Régimen criminal”: EE UU le apunta fuerte a Maduro

A un año del secuestro del gendarme argentino

Roban ocho obras de Matisse en una expo en Brasil

Frank Gehry: adiós al enorme arquitecto que aprendió a “doblar” el mundo
Policiales
Grave accidente en 1 y 32: un ciclista perdió el control en el paso a nivel y lucha por su vida
“No somos mecheros vip”, el descargo de los argentinos acusados de robo en Miami
No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito
Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
Información General
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional
Deportes
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV
Cinco años sin Sabella: Estudiantes lo recuerda en la previa del clásico platense
Galería de fotos y videos.- En el Bosque y el Mondongo: las adyacencias y una previa que se vivió desde temprano
Video y fotos.- En City Bell, los hinchas fueron a darle el aliento al Pincha
El estadio colmado mucho antes del comienzo del clásico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla