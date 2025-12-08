Horror en Indonesia: 961 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra, se intensifican labores de socorro

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV
Video y fotos.- En City Bell, los hinchas fueron a darle el aliento al Pincha
Galería de fotos y videos.- En el Bosque y el Mondongo: las adyacencias y una previa que se vivió desde temprano
Cinco años sin Sabella: Estudiantes lo recuerda en la previa del clásico platense
Los ganadores del súper sorteo clásico: EL DIA regala remeras del Lobo y el León
No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito
Grave accidente en 1 y 32: un ciclista perdió el control en el paso a nivel y lucha por su vida
Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
“No somos mecheros vip”, el descargo de los argentinos acusados de robo en Miami
ATE ratificó el paro de mañana contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno: cómo afectará en La Plata
Marixa Balli, en medio del éxito de MasterChef: “Cómo les gusta destrozarme”
Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance con fotos desde Japón
Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana
¡Atención! Mañana cierra el paso a nivel de 1 y 44: el mapa de desvíos y cuándo reabre
Horror en Indonesia: asciende a 961 los muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra
Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia
El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más
Sin mencionar a Maduro, el Gobierno pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
Recambio en el Concejo local, que se polariza entre el PJ y LLA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) informó hoy que la cifra de muertos por las recientes inundaciones y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental aumentó a 961. Mientras tanto, 293 personas continuaban desaparecidas, mientras los equipos conjuntos de búsqueda y rescate recuperaron 40 cadáveres más en las zonas afectadas.
“El equipo de búsqueda y rescate logró recuperar 40 cadáveres. En Aceh, el número de víctimas mortales aumentó en 23 para llegar a 389. En Sumatra Septentrional se encontraron nueve víctimas más, lo que elevó el total a 338. En Sumatra Occidental se recuperaron ocho cadáveres más, lo que elevó la cifra a 234”, señaló Abdul Muhari, jefe del Centro de Datos e Información de la BNPB, durante una conferencia de prensa retransmitida por el canal de YouTube de la agencia.
Añadió que el número de residentes desplazados aumentó considerablemente. “Ha habido un incremento de los evacuados en la regencia de Aceh Oriental y en la regencia de Bener Meriah, lo que eleva el número total de personas desplazadas a 1.057.482. Por supuesto, es nuestra responsabilidad en el puesto principal seguir optimizando la distribución de la ayuda para satisfacer las necesidades básicas de los centros de evacuación”, afirmó.
El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, presidió el domingo una reunión sobre la respuesta ante desastres y las labores de recuperación después de inspeccionar varias localidades afectadas en Aceh.
Dio instrucciones para reforzar las operaciones conjuntas en las que participan el ejército, la policía, la agencia nacional de búsqueda y rescate, la BNPB y los Gobiernos locales, en particular para acelerar la entrega de ayuda, garantizar la seguridad y restablecer la conectividad entre las regiones aisladas por el desastre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí