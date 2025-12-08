Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La Supertransmi de La Redonda: seguí el clásico platense

Espectáculos

Marixa Balli, en medio del éxito de MasterChef: “Cómo les gusta destrozarme”

Marixa Balli, en medio del éxito de MasterChef: “Cómo les gusta destrozarme”
8 de Diciembre de 2025 | 15:14

Escuchar esta nota

Marixa Balli atraviesa un gran momento profesional gracias a su participación en MasterChef, y aunque asegura estar disfrutando la experiencia, no oculta el fastidio que le generan ciertos comentarios que circulan alrededor del reality y en redes sociales.

En Intrusos, la mediática se sinceró sobre la exposición, las críticas y la relación con algunos excompañeros de LAM. “Está yendo muy bien, estoy muy contenta, muy incentivada. ¿Quién iba a pensar que yo iba a cocinar tanto? Nadie”, lanzó con humor, celebrando su presente dentro del programa.

En medio de versiones, recambios y cruces mediáticos por los participantes del show, Balli manifestó: “Lo que opine otro no me interesa. Está todo en archivo, no me afecta”. Sin embargo, reconoció que hay comentarios que la sorprenden: “¿Cómo les gusta destrozarme? Parece que si no figuras en Instagram o en TikTok sos una ameba y eso habla peor de quien lo dice que de quien se está hablando”.

Al consultarle si cree que lo hacen a propósito, fue tajante: “Es impresionante, es envidia, no sé. Yo nunca les hice nada. Tiene como un odio interior, no me interesa nombrar a nadie, no me voy a poner al nivel de ciertas personas”.

Además, Balli recordó que incluso cuando trabajaba en LAM ya se hablaba de su posible ingreso a MasterChef: “Mientras yo estaba en LAM se empezó a correr la bolilla y hubo personas ahí que dijeron: ‘Yo jamás haría ese programa, horas de grabación, no me interesa’”. Asimismo, aclaró que no le preocupan esas palabras: “Los archivos no me interesan, es maravilloso. Yo tengo mucha memoria con algunos archivos”.

A pesar de repetir que no le afecta, admitió que le llama la atención cómo ciertos sectores del medio la tratan: “A mí me sorprende: ¿por qué se han abusado tanto de mi dolor, de mis situaciones? ¿Por qué siempre es una mierda?”. Finalmente, reflexionó sobre la vida personal detrás de la figura pública: “Es como si todo el mundo estuviese exento de que le pasen cosas. La vida es esto: te va bien, te va mal, perdés seres queridos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata

Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia

Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
+ Leidas

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV

En la previa del clásico platense, Alak habló de fútbol, Racing y su vínculo con Gimnasia y Estudiantes

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda
Últimas noticias de Espectáculos

Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance con fotos desde Japón

El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata

“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Información General
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional
La Ciudad
¡Atención! Mañana cierra el paso a nivel de 1 y 44: el mapa de desvíos y cuándo reabre
Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre
El calor afloja un poco y ¿se viene la lluvia a La Plata?
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Deportes
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones confirmadas, hora y TV
Cinco años sin Sabella: Estudiantes lo recuerda en la previa del clásico platense
Galería de fotos y videos.- En el Bosque y el Mondongo: las adyacencias y una previa que se vivió desde temprano
Video y fotos.- En City Bell, los hinchas fueron a darle el aliento al Pincha
El estadio colmado mucho antes del comienzo del clásico
Policiales
Grave accidente en 1 y 32: un ciclista perdió el control en el paso a nivel y lucha por su vida
“No somos mecheros vip”, el descargo de los argentinos acusados de robo en Miami
No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito
Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla