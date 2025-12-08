Grave accidente en La Plata: un ciclista perdió el control en el paso a nivel de 1 y 32 y lucha por su vida

Un ciclista de 46 años pelea por su vida tras sufrir un grave accidente en el paso bajo nivel de 1 y 32 este lunes. Las imágenes dan cuenta del incidente y descartan la intervención de terceros.

Las cámaras de seguridad serán claves para determinar qué le ocurrió a la víctima. La teoría que toma más fuerza es la de un chaleco refractario que podría haberse enganchado en el piñón del rodado.

Según revelan las imágenes, la víctima, identificada como Fernando Celeste, entraba al paso a nivel cuando de un momento a otro, la bicicleta se le salió de control mientras iba en bajada y se estrelló contra los muros.

Personal de Control Urbano halló en el lugar la bicicleta gris cerca de una boca de tormenta y manchas de sangre, por lo que le dio intervención a efectivos de la comisaría 6ª de Tolosa. Tras una investigación, se supo que fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

Celeste se encuentra en estado crítico, con pronóstico reservado. La UFI nº 10 a cargo del fiscal Carlos Vercellone, investiga el hecho.