La lujosa Navidad de Wanda Nara y un arbolito cargado de simbolismos que incluyó a Maxi López

La empresaria y conductora, Wanda Nara, vuelve a captar la mirada del público al presumir su lujosa decoración navideña en las redes sociales, pero esta vez, la ostentación vino de la mano de un potente mensaje familiar.

A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió un adelanto de su decoración navideña que no solo demuestra su buen gusto, sino que también utiliza como forma de demostrar que su familia es lo más importante para ella.

La empresaria eligió una temática inspirada en la Navidad estadounidense de celebrities como Kim Kardashian, con no uno, sino cinco “arbolitos” navideños ubicados en su living en forma de U. Pero el que se robó todas las miradas fue el árbol principal y su significante decoración.

En vez de las típicas esferas navideñas, la empresaria eligió adornar las ramas con moños rojos y fotografías impresas en blanco y negro, al estilo polaroid, que retratan a sus cinco hijos—Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella— junto a ella y familiares cercanos, como su madre Nora Colosimo y su hermana Zaira.

Un gesto que no pasó desapercibido, fue la presencia de Maxi López y ausencia de la figura de Mauro Icardi en las numerosas imágenes colgadas en el arbolito, lo que volvió a interpretarse como un gesto de parte de Wanda de querer separarse del escándalo mediático de las últimas semanas.

Con las fiestas de fin de año cada vez más cerca, la ex pareja se encuentra en etapa de negociación sobre dónde pasarán sus hijas la Navidad y el Año Nuevo. Según trascendió, habría un acuerdo con las fechas, pero el destino donde ocurrirá tal encuentro aún está por confirmarse.