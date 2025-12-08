No da para más: otro motociclista muerto en La Plata por un accidente de tránsito

Otro accidente fatal en la Región ocurrido en las últimas horas engrosa la triste lista de muertes a causa del tránsito. Anoche, un trágico siniestro vial ocurrido en Altos de San Lorenzo terminó con la vida de un joven de 25 años y dejó abierta una investigación judicial para determinar cómo se produjo el choque.

Según pudo saber EL DIA, el accidente ocurrió anoche en 22 y 77, y se trata de la víctima fatal número 73 en los que va del año. El reporte policial da cuenta de que el hecho se desencadenó cuando un Ford Fiesta que circulaba por calle 22 en sentido ascendente, conducido por un hombre de 27 años, impactó contra una motocicleta Honda Titan sin dominio visible que transitaba por calle 77 en sentido descendente.

Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Octava y una ambulancia del SAME llegaron al lugar. Los médicos constataron que el motociclista había fallecido en el acto debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.

La zona permaneció acordonada mientras especialistas los peritos buscaban pistas para reconstruir la mecánica del choque. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI Nº 10 del Departamento Judicial La Plata, que impartió las primeras directivas para avanzar con la investigación.

El hecho generó conmoción entre los vecinos del barrio, que se acercaron al lugar y observaron el intenso trabajo policial. Ahora, las autoridades buscan establecer responsabilidades y determinar si alguno de los vehículos realizó una maniobra imprudente o circulaba a velocidad excesiva al momento de la colisión.

Accidentes fatales: las estadísticas preocupan

Tal como informó este lunes EL DIA, la cuenta de víctimas fatales en las rutas y calles de la región se agigante día a día, y con la ocurrida anoche en Altos de San Lorenzo ya son 73 las personas que murieron en siniestros viales en lo que va del año, superando incluso las 64 muertes registradas durante todo 2024. La estadística, que avanza casi semana a semana, evidencia que la inseguridad vial atraviesa uno de sus momentos más críticos y que las medidas de prevención siguen siendo insuficientes frente a un fenómeno que no deja de acelerarse.

Cabe recordar que ayer por la madrugada en Abasto, en la zona de 208 y 32, un hombre de 35 años perdió la vida tras un violento vuelco. De acuerdo a lo revelado por fuentes policiales, se trata de Mathías Falcón, oriundo de Wilde, quien circulaba en un Ford Ka que, por causas que aún se intentan reconstruir, despistó y terminó volcando, provocando que el conductor saliera despedido del vehículo. Cuando la ambulancia del SAME llegó al lugar, el médico a cargo solo pudo constatar el fallecimiento.

Según el parte oficial, la escena fue preservada para las pericias de rigor, al tiempo que se inició el relevamiento de cámaras municipales y domiciliarias y la búsqueda de testigos que permitan entender qué ocurrió en los segundos previos al accidente. La UFI Nº 10 quedó a cargo de la investigación.

Hasta ahora no se descartan hipótesis, aunque los investigadores señalan que el siniestro ocurrió en una zona rural, de poca iluminación y con escaso tránsito: un escenario que, combinado con exceso de velocidad o una distracción, suele convertirse en una trampa mortal.