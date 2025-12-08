No da para más: otro motociclista muerto en La Plata por un accidente de tránsito

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV
¡Hasta hoy a las 15 podés participar del súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
"No compren nada en Pilar": Caputo cargó contra el intendente por el cobro de una tasa a supermercados
Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana
Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado
¡Atención! Mañana cierra el paso a nivel de 1 y 44: el mapa de desvíos y cuándo reabre
Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados
Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia
El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
Colegios privados en alerta por la paritaria docente bonaerense
La Justicia porteña trabaja en un índice para actualizar las indemnizaciones por despidos
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
El “clásico” pinta las calles: triperos y pinchas dividen Plaza España
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Milei en la final de Polo y viaje a Oslo por la entrega del Nobel de la Paz
La Provincia insiste en que la deuda no es para financiar déficit
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En lo que va del 2025 ya son 73 las víctimas fatales por siniestros viales
Escuchar esta nota
Otro accidente fatal en la Región ocurrido en las últimas horas engrosa la triste lista de muertes a causa del tránsito. Anoche, un trágico siniestro vial ocurrido en Altos de San Lorenzo terminó con la vida de un joven de 25 años y dejó abierta una investigación judicial para determinar cómo se produjo el choque.
Según pudo saber EL DIA, el accidente ocurrió anoche en 22 y 77, y se trata de la víctima fatal número 73 en los que va del año. El reporte policial da cuenta de que el hecho se desencadenó cuando un Ford Fiesta que circulaba por calle 22 en sentido ascendente, conducido por un hombre de 27 años, impactó contra una motocicleta Honda Titan sin dominio visible que transitaba por calle 77 en sentido descendente.
Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Octava y una ambulancia del SAME llegaron al lugar. Los médicos constataron que el motociclista había fallecido en el acto debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.
La zona permaneció acordonada mientras especialistas los peritos buscaban pistas para reconstruir la mecánica del choque. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI Nº 10 del Departamento Judicial La Plata, que impartió las primeras directivas para avanzar con la investigación.
El hecho generó conmoción entre los vecinos del barrio, que se acercaron al lugar y observaron el intenso trabajo policial. Ahora, las autoridades buscan establecer responsabilidades y determinar si alguno de los vehículos realizó una maniobra imprudente o circulaba a velocidad excesiva al momento de la colisión.
Tal como informó este lunes EL DIA, la cuenta de víctimas fatales en las rutas y calles de la región se agigante día a día, y con la ocurrida anoche en Altos de San Lorenzo ya son 73 las personas que murieron en siniestros viales en lo que va del año, superando incluso las 64 muertes registradas durante todo 2024. La estadística, que avanza casi semana a semana, evidencia que la inseguridad vial atraviesa uno de sus momentos más críticos y que las medidas de prevención siguen siendo insuficientes frente a un fenómeno que no deja de acelerarse.
LE PUEDE INTERESAR
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
LE PUEDE INTERESAR
La inseguridad vial y un cierre de año trágico
Cabe recordar que ayer por la madrugada en Abasto, en la zona de 208 y 32, un hombre de 35 años perdió la vida tras un violento vuelco. De acuerdo a lo revelado por fuentes policiales, se trata de Mathías Falcón, oriundo de Wilde, quien circulaba en un Ford Ka que, por causas que aún se intentan reconstruir, despistó y terminó volcando, provocando que el conductor saliera despedido del vehículo. Cuando la ambulancia del SAME llegó al lugar, el médico a cargo solo pudo constatar el fallecimiento.
Según el parte oficial, la escena fue preservada para las pericias de rigor, al tiempo que se inició el relevamiento de cámaras municipales y domiciliarias y la búsqueda de testigos que permitan entender qué ocurrió en los segundos previos al accidente. La UFI Nº 10 quedó a cargo de la investigación.
Hasta ahora no se descartan hipótesis, aunque los investigadores señalan que el siniestro ocurrió en una zona rural, de poca iluminación y con escaso tránsito: un escenario que, combinado con exceso de velocidad o una distracción, suele convertirse en una trampa mortal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí