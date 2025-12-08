Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre

Policiales

No da para más: otro motociclista muerto en La Plata por un accidente de tránsito

En lo que va del 2025 ya son 73 las víctimas fatales por siniestros viales

No da para más: otro motociclista muerto en La Plata por un accidente de tránsito
8 de Diciembre de 2025 | 11:35

Escuchar esta nota

Otro accidente fatal en la Región ocurrido en las últimas horas engrosa la triste lista de muertes a causa del tránsito. Anoche, un trágico siniestro vial ocurrido en Altos de San Lorenzo terminó con la vida de un joven de 25 años y dejó abierta una investigación judicial para determinar cómo se produjo el choque.

Según pudo saber EL DIA, el accidente ocurrió anoche en 22 y 77, y se trata de la víctima fatal número 73 en los que va del año. El reporte policial da cuenta de que  el hecho se desencadenó cuando un Ford Fiesta que circulaba por calle 22 en sentido ascendente, conducido por un hombre de 27 años, impactó contra una motocicleta Honda Titan sin dominio visible que transitaba por calle 77 en sentido descendente.

Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Octava y una ambulancia del SAME llegaron al lugar. Los médicos constataron que el motociclista había fallecido en el acto debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.

La zona permaneció acordonada mientras especialistas los peritos buscaban pistas para reconstruir la mecánica del choque. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI Nº 10 del Departamento Judicial La Plata, que impartió las primeras directivas para avanzar con la investigación.

El hecho generó conmoción entre los vecinos del barrio, que se acercaron al lugar y observaron el intenso trabajo policial. Ahora, las autoridades buscan establecer responsabilidades y determinar si alguno de los vehículos realizó una maniobra imprudente o circulaba a velocidad excesiva al momento de la colisión.

Accidentes fatales: las estadísticas preocupan

Tal como informó este lunes EL DIA, la cuenta de víctimas fatales en las rutas y calles de la región se agigante día a día, y con la ocurrida anoche en Altos de San Lorenzo ya son 73 las personas que murieron en siniestros viales en lo que va del año, superando incluso las 64 muertes registradas durante todo 2024. La estadística, que avanza casi semana a semana, evidencia que la inseguridad vial atraviesa uno de sus momentos más críticos y que las medidas de prevención siguen siendo insuficientes frente a un fenómeno que no deja de acelerarse.

LE PUEDE INTERESAR

De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso

LE PUEDE INTERESAR

La inseguridad vial y un cierre de año trágico

Cabe recordar que ayer por la madrugada en Abasto, en la zona de 208 y 32, un hombre de 35 años perdió la vida tras un violento vuelco. De acuerdo a lo revelado por fuentes policiales, se trata de Mathías Falcón, oriundo de Wilde, quien circulaba en un Ford Ka que, por causas que aún se intentan reconstruir, despistó y terminó volcando, provocando que el conductor saliera despedido del vehículo. Cuando la ambulancia del SAME llegó al lugar, el médico a cargo solo pudo constatar el fallecimiento.

Según el parte oficial, la escena fue preservada para las pericias de rigor, al tiempo que se inició el relevamiento de cámaras municipales y domiciliarias y la búsqueda de testigos que permitan entender qué ocurrió en los segundos previos al accidente. La UFI Nº 10 quedó a cargo de la investigación.

Hasta ahora no se descartan hipótesis, aunque los investigadores señalan que el siniestro ocurrió en una zona rural, de poca iluminación y con escaso tránsito: un escenario que, combinado con exceso de velocidad o una distracción, suele convertirse en una trampa mortal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La inseguridad vial y un cierre de año trágico
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata

Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia

Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
+ Leidas

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

Alak, previo al Gimnasia - Estudiantes, admitió por quién irá en la final: "Voy a hinchar en contra de mi equipo"

VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda
Últimas noticias de Policiales

De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso

La inseguridad vial y un cierre de año trágico

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos
Espectáculos
El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
¿A qué vino Gaby Sabatini a La Plata?
La Ciudad
¡Atención! Mañana cierra el paso a nivel de 1 y 44: el mapa de desvíos y cuándo reabre
Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre
El calor afloja un poco y ¿se viene la lluvia a La Plata?
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Deportes
Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana
Alak, previo al Gimnasia - Estudiantes, admitió por quién irá en la final: "Voy a hinchar en contra de mi equipo"
EN VIVO - El clásico de La Plata ya se juega en La Redonda: seguí la previa y el minuto a minuto por streaming
VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda
Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV
Información General
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla