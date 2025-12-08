Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá

EN VIVO.- Los Triperos hacen la previa en el bosque a horas del clásico Gimnasia - Estudiantes
El importante Torneo Fed de danzas terminó en caos. Tal como informó EL DIA, hubo varias platenses afectadas por la temperatura agobiante y la falta de ventilación en el certamen que se llevó a cabo en el Teatro Gran Rivadavia de Flores.
Ahora la que rompió el silencio es la mamá de dos competidoras que son hijas del ex jugador de Estudiantes Cristian Sánchez Prette, que formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2009. Romina Vanesa Giménez contó que "jamás nos había pasado nada parecido", mientras que responsabilizó al escenario del evento y a la producción del Torneo Fed por poner "en peligro" a los menores de edad de las compañías.
Jazmín, de 19 años, y Bianca, de 13, son bailarinas hace más de 10 años y no habían tenido ningún inconveniente con la "Megafinal" los años anteriores. Incluso la última vez había sido en el Teatro Metropolitan y todo se desarrolló con normalidad.
La mujer del exfutbolista del Pincha, en diálogo con VC5N, detalló que "no había personal de seguridad" y que las autoridades del teatro "lo único que hicieron fue decir que se suspendía la función y que no se podía continuar". Llegado a ese punto, Giménez contó que habían pasado por 25 de 56 coreografías, una persona se había desmayado en el público, otro par de personas había llegado a las piñas por dos butacas y un bailarín se había desmayado tras bambalinas.
Recordó además que el certamen había iniciado una hora más tarde por una demora en las acreditaciones de las personas que iban a competir y a último momento les comunicaron a los asistentes que las entradas numeradas que habían comprado habían perdido validez y debían ocupar las butacas por orden de llegada.
La mujer aseguró que "compiten chicos desde tres, cuatro, cinco, seis, siete años, son chiquitos y en esas condiciones no se puede hacer ningún evento", y agregó que había padres llevando a sus hijas en brazos hasta las ambulancias del SAME. "No solo es el hecho de que hayan suspendido el evento, sino que pusieron en peligro a nuestros hijos", precisó.
Mientras que la mujer de 42 años esperaba el momento en que sus hijas brillaran en el escenario, Bianca y Jazmín estaban viviendo un infierno en los camarines, o mejor dicho, en los pasillos de los camarines. Al respecto dijo: "No había ningún tipo de aire, ventilación, ni nada. A una compañera le tuvieron que hacer carpita en los pasillos para que se cambie. Los camarines no estaban habilitados, los pasillos eran super angostos y los baños eran mixtos y no tenían agua".
Una vez suspendido el evento, salir del teatro fue otra odisea. No solo porque afuera había dos cuadras de cola con personas esperando para entrar, sino por la desesperación de bailarinas y familias queriendo huir del calor sofocante. "Cuando bajamos, una de nuestras compañeras se cayó y se esguinzó el pie y nadie se quiere hacer cargo", se lamentó Jazmín, quien no llegó a presentar su coreografía. "Los profes y la directora se pusieron la camiseta y cuidaron a las nenas, pero hacen lo que la producción dice", puntualizó una de las hijas de Sánchez Prette.
