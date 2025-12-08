Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre

Policiales

Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá

Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
8 de Diciembre de 2025 | 11:58

Escuchar esta nota

El importante Torneo Fed de danzas terminó en caos. Tal como informó EL DIA, hubo varias platenses afectadas por la temperatura agobiante y la falta de ventilación en el certamen que se llevó a cabo en el Teatro Gran Rivadavia de Flores.

Ahora la que rompió el silencio es la mamá de dos competidoras que son hijas del ex jugador de Estudiantes Cristian Sánchez Prette, que formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2009. Romina Vanesa Giménez contó que "jamás nos había pasado nada parecido", mientras que responsabilizó al escenario del evento y a la producción del Torneo Fed por poner "en peligro" a los menores de edad de las compañías.

Jazmín, de 19 años, y Bianca, de 13, son bailarinas hace más de 10 años y no habían tenido ningún inconveniente con la "Megafinal" los años anteriores. Incluso la última vez había sido en el Teatro Metropolitan y todo se desarrolló con normalidad.

La mujer del exfutbolista del Pincha, en diálogo con VC5N, detalló que "no había personal de seguridad" y que las autoridades del teatro "lo único que hicieron fue decir que se suspendía la función y que no se podía continuar". Llegado a ese punto, Giménez contó que habían pasado por 25 de 56 coreografías, una persona se había desmayado en el público, otro par de personas había llegado a las piñas por dos butacas y un bailarín se había desmayado tras bambalinas.

Recordó además que el certamen había iniciado una hora más tarde por una demora en las acreditaciones de las personas que iban a competir y a último momento les comunicaron a los asistentes que las entradas numeradas que habían comprado habían perdido validez y debían ocupar las butacas por orden de llegada.

La mujer aseguró que "compiten chicos desde tres, cuatro, cinco, seis, siete años, son chiquitos y en esas condiciones no se puede hacer ningún evento", y agregó que había padres llevando a sus hijas en brazos hasta las ambulancias del SAME. "No solo es el hecho de que hayan suspendido el evento, sino que pusieron en peligro a nuestros hijos", precisó.

LE PUEDE INTERESAR

De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso

LE PUEDE INTERESAR

La inseguridad vial y un cierre de año trágico

Mientras que la mujer de 42 años esperaba el momento en que sus hijas brillaran en el escenario, Bianca y Jazmín estaban viviendo un infierno en los camarines, o mejor dicho, en los pasillos de los camarines. Al respecto dijo: "No había ningún tipo de aire, ventilación, ni nada. A una compañera le tuvieron que hacer carpita en los pasillos para que se cambie. Los camarines no estaban habilitados, los pasillos eran super angostos y los baños eran mixtos y no tenían agua".

Una vez suspendido el evento, salir del teatro fue otra odisea. No solo porque afuera había dos cuadras de cola con personas esperando para entrar, sino por la desesperación de bailarinas y familias queriendo huir del calor sofocante. "Cuando bajamos, una de nuestras compañeras se cayó y se esguinzó el pie y nadie se quiere hacer cargo", se lamentó Jazmín, quien no llegó a presentar su coreografía. "Los profes y la directora se pusieron la camiseta y cuidaron a las nenas, pero hacen lo que la producción dice", puntualizó una de las hijas de Sánchez Prette. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

Cinco jóvenes de La Plata heridos tras el colapso de un teatro porteño en un torneo de danza
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata

Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia

Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
+ Leidas

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV

Alak, previo al Gimnasia - Estudiantes, admitió por quién irá en la final: "Me alegraría profundamente que..."

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Punta Lara: quién era el joven que se arrojó al río y perdió la vida antes de poder ser rescatado

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda
Últimas noticias de Policiales

No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito

De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso

La inseguridad vial y un cierre de año trágico

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados
La Ciudad
¡Atención! Mañana cierra el paso a nivel de 1 y 44: el mapa de desvíos y cuándo reabre
Cuenta DNI activó este lunes feriado una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre
El calor afloja un poco y ¿se viene la lluvia a La Plata?
La venta de 0km sigue en ascenso pero los usados están por debajo del 2024
Espectáculos
El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
¿A qué vino Gaby Sabatini a La Plata?
Información General
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional
Deportes
Se termnó el "Biri Biri": Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito
EN VIVO.- Los Triperos hacen la previa en el bosque a horas del clásico Gimnasia - Estudiantes
Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana
Alak, previo al Gimnasia - Estudiantes, admitió por quién irá en la final: "Me alegraría profundamente que..."
EN VIVO - El clásico de La Plata ya se juega en La Redonda: seguí la previa y el minuto a minuto por streaming

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla