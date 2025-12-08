El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados
El actor Nicolás Cabré y su esposa, Rocío Pardo, celebraron su esperado casamiento con amigos, familia y seres queridos, en una románica boda con temática de bosque encantado. La fiesta fue el pasado sábado 6 de diciembre en la Estancia Bosque Alegre, ubicado en las afueras de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.
En las últimas horas, la pareja dio a conocer las imágenes íntimas de la boda de ensueño, con ambos protagonistas sonrientes, bailando con familiares y luciendo ella un vestido blanco y él una camisa del mismo tono y un traje beige.
En tanto, Rufina, la única hija de Cabré, ocupó el importante rol de entregar a su padre en el altar, previo a que ingrese la novia a la ceremonia.
Pardo y Cabré eligieron una ceremonia religiosa íntima para unir sus vidas frente a los cientos de invitados. Finalmente, dieron el sí y compartieron un romántico beso frente a los presentes.
