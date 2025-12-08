Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

Una denuncia de una cámara que representa intereses de productores argentinos (Cairaa) se sumó sobre la avanzada de la importación china a precios bajos. Apuntó contra la fábrica de la heladera Neba H300, pero por el lado del funcionamiento de los artefactos que llegaban al país.

Desde el Gobierno se inició una investigación que terminó con una multa de 150 millones de pesos para la empresa, que también deberá cumplir otros requisitos, como retirar el producto de la venta.

La norma, según el diario La Nación, fue celebrada por una parte del sector privado: se levantaron barreras para traer cosas de afuera, pero quien use esa libertad para incumplir una regla puede pagar un precio altísimo. Creen que ahora los importadores empezarían a tener más cuidado a la hora de ingresar electrodomésticos. Se convierte así en un símbolo de la lucha del sector productivo nacional por garantizar que la liberalización del comercio se realice “bajo un marco de competencia justa y con estricto apego a las normas técnicas y de calidad”.

Paolo Rocca (CEO deTechint) en la conferencia de la UIA advirtió que en un año la importación de lavarropas había pasado de 5000 a 87.000 por mes y la de heladeras, de 10.000 a 80.000.