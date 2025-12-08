VIDEO. Festejos en 7 y 50: Estudiantes copó las calles tras ganar el clásico en el Bosque y pasar a la final

Los hinchas de Estudiantes salieron a la calle tras el triunfo en el Bosque ante Gimnasia por las semifinales del Torneo Clausura. Con el gol de Tiago Palacios, el Pincha jugará la final en Santiago del Estero con Racing, quien le ganó a Boca.

Así, la hinchada albirroja celebró el triunfo de visitante, en el contexto especial del clásico platense. La tradicional esquina de 7 y 50 se colmó de rojo y blanco con familias enteras cantando y agitando banderas.