Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre

Política y Economía

Sin mencionar a Maduro, el Gobierno pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo

El ministerio de Seguridad y Cancillería reclamaron por el efectivo argentino al cumplirse un año de su secuestro en Venezuela

Sin mencionar a Maduro, el Gobierno pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo
8 de Diciembre de 2025 | 10:53

Escuchar esta nota

A través de un comunicado que no hace mención a Nicolás Maduro, el gobierno de Javier Milei reclamó por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el gobierno de Venezuela, a un año del episodio.

La idea de la comunicación oficial es exigir la inmediata libertad del argentino a un año de su desaparición forzada. Para eso, optaron por recordar el pasado 8 de diciembre, cuando el gendarme fue detenido al intentar ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo.

De la redacción del texto participaron Cancillería y el ministerio de Seguridad. “Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional", comienza el escrito.

En la misma línea, precisaron: “La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas”.

“Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, sumaron desde la administración libertaria, y agregaron: “En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación”.

LE PUEDE INTERESAR

"No compren nada en Pilar": Caputo cargó contra el intendente por el cobro de una tasa a supermercados

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia porteña trabaja en un índice para actualizar las indemnizaciones por despidos

Asimismo, plantearon: “Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares urgentes, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo”.

“El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, concluyeron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata

Denuncian que un juez del Tribunal de AFA puede investigar a Tapia

Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
+ Leidas

Gimnasia y Estudiantes juegan el partido del año y van por un lugar en la final: formaciones, hora y TV

Una celebrada sanción a un fabricante de heladera chino

Alak, previo al Gimnasia - Estudiantes, admitió por quién irá en la final: "Voy a hinchar en contra de mi equipo"

Así funciona La Plata este feriado nacional: basura, micros, estacionamiento y más

¿Zaniratto y Domínguez mueven fichas?

Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados

VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda
Últimas noticias de Política y Economía

Bolivar: bautizaron el Tecnam S-166 en un día de fiesta en el Aeroclub

Chivilcoy: Vialidad Provincial reparó el acceso a la Escuela Agraria

Tandil: Amar Azul inauguró la Fiesta del Queso ante una multitud

"No compren nada en Pilar": Caputo cargó contra el intendente por el cobro de una tasa a supermercados
Policiales
No da para más: otro motociclista muerto en La Plata por un accidente de tránsito
De rodillas frente al delito: la trama de otro salvaje robo en Berisso
La inseguridad vial y un cierre de año trágico
Susto y caos en un teatro: qué se sabe de los platenses afectados
Allanamientos, armas y detenidos en San Carlos
Espectáculos
El álbum de fotos íntimo de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El último parte médico por la salud de la Mona Jiménez, que fue operado tras su show en La Plata
“Bugonia”: el poder oculto es Emma Stone pelada
Emotivo mensaje del Indio en el Estadio Único
¿A qué vino Gaby Sabatini a La Plata?
Deportes
Se termnó el "Biri Biri": Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito
Los memes de la eliminación de Boca ante Racing, que dejó a River en Sudamericana
Alak, previo al Gimnasia - Estudiantes, admitió por quién irá en la final: "Voy a hinchar en contra de mi equipo"
EN VIVO - El clásico de La Plata ya se juega en La Redonda: seguí la previa y el minuto a minuto por streaming
VIDEO. El cambio de Zeballos enfureció a los hinchas de Boca y ¡hasta a Paredes! La explicación de Úbeda
Información General
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
¿Inquilinos por siempre?: del sueño de la casa propia a pesadilla en Argentina
La historia de una comunidad que lucha por sobrevivir tras la silenciosa desaparición de un lago
Fentanilo contaminado: la duda de si un ser querido murió por él
Un caso de sarampión en Entre Ríos reactivó la alerta sanitaria nacional

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla