Sin mencionar a Maduro, el Gobierno pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo

A través de un comunicado que no hace mención a Nicolás Maduro, el gobierno de Javier Milei reclamó por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el gobierno de Venezuela, a un año del episodio.

La idea de la comunicación oficial es exigir la inmediata libertad del argentino a un año de su desaparición forzada. Para eso, optaron por recordar el pasado 8 de diciembre, cuando el gendarme fue detenido al intentar ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo.

De la redacción del texto participaron Cancillería y el ministerio de Seguridad. “Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional", comienza el escrito.

En la misma línea, precisaron: “La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas”.

A un año de la detención ilegal del argentino Nahuel Gallo, los Ministerios de Seguridad Nacional y el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto expresan su enérgico rechazo a este hecho contrario al derecho internacional y reafirman su compromiso de seguir… pic.twitter.com/ump3VbukV0 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) December 8, 2025

“Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, sumaron desde la administración libertaria, y agregaron: “En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación”.

Asimismo, plantearon: “Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares urgentes, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo”.

“El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, concluyeron.